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Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2021 года исполнен с профицитом 2 трлн 420,7 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем по итогам января-июня (1 трлн 193,3 млрд рублей), следует из отчетности на сайте Федерального казначейства. Рост профицита в июле стал... Рост профицита в июле стал... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению на новостях из России. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что российские нефтяные компании готовы наращивать добычу нефти сверх объемов и темпов, установленных сделкой ОПЕК+. "Компании спокойно восстанавливают добычу в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1076 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9325 руб., максимальный - 73,2875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,9325 руб., максимальный - 73,2875 руб. Было... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 59,9 пункта по сравнению с 59,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков,... Это стало неожиданностью для аналитиков,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7169 тыс. баррелей - до 425,395 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1290 тыс. баррелей и составили 227,214 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1290 тыс. баррелей и составили 227,214 млн баррелей,... читать дальше

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В январе-августе т.г. атомные электростанции России увеличили выработку электроэнергии на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 142,9 млрд кВт.ч, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом", управляющего всеми АЭС в РФ. План по выработке электроэнергии для... План по выработке электроэнергии для... читать дальше

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Эксперты видят возможность подъема фондовых рынков emerging markets, долгое время уступавших развитым рынкам, пишет газета Financial Times. Рынки акций развивающихся стран, в том числе, Бразилии, Индии, Турции и ЮАР, демонстрировали гораздо более слабую динамику, чем... Рынки акций развивающихся стран, в том числе, Бразилии, Индии, Турции и ЮАР, демонстрировали гораздо более слабую динамику, чем... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в среду без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:52 мск уменьшилось на 0,06% и составило 35338,41 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:52 мск уменьшилось на 0,06% и составило 35338,41 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-85 на 16 млрд 948,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Индекс МосБиржи к вечеру обновил исторический максимум, превысив 3949,1 пункта на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры. К 16:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3949,36 пункта (+0,8%), индекс РТС - до 1704,22 пункта (+1,2%), цены большинства "голубых фишек" на... К 16:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3949,36 пункта (+0,8%), индекс РТС - до 1704,22 пункта (+1,2%), цены большинства "голубых фишек" на...

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Китай в январе-июле увеличил грузоперевозки автомобильным транспортом на 25,7% относительно того же периода прошлого года - до 21,88 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны. Самые значительные темпы роста были зафиксированы в провинции Цинхай, расположенной... Самые значительные темпы роста были зафиксированы в провинции Цинхай, расположенной...

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Москва является крупнейшим донором для федерального бюджета среди российских городов, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин. "Я должен сказать, что Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории... "Я должен сказать, что Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории... читать дальше

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Во 2-м квартале экономика Бразилии неожиданно продемонстрировала слабое снижение из-за перебоев в цепочках поставок и падения показателей сельскохозяйственной отрасли в связи с плохим урожаем кофе. ВВП страны в апреле-июне уменьшился на 0,1% относительно предыдущих... ВВП страны в апреле-июне уменьшился на 0,1% относительно предыдущих... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" установило ставки 5-6-го купонов биржевых облигаций серии 001Р-06 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. "Трансфин-М" в сентябре 2019 года разместил 10-летние облигации серии 001Р-06 объемом 4,214 млрд рублей. Ставка текущего купона -... "Трансфин-М" в сентябре 2019 года разместил 10-летние облигации серии 001Р-06 объемом 4,214 млрд рублей. Ставка текущего купона -... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 98,1025% от номинала, что соответствует доходности 7,41% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Российские нефтяные компании готовы наращивать добычу нефти сверх объемов и темпов, установленных сделкой ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Компании спокойно восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. И... "Компании спокойно восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. И... читать дальше

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