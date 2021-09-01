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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,2781 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Рост экономики РФ замедлится до 2,5% в 2022 году - экономисты
Эксперты прогнозируют замедление роста экономики до 2,5% в следующем году, этому будут способствовать высокая база этого года и слабый спрос, пишут "Ведомости", подводя итоги проведенного изданием опроса экономистов. Как выяснилось, большинство из...
 
Уроки финансовой грамотности станут обязательными через год
Уроки финансовой грамотности для 1-9 классов войдут в обязательную программу российских школ с 1 сентября 2022 года, это предусмотрено новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего...
 
Не менее 61 млрд руб. ежегодно переплачивают россияне при покупке авто
Объем дополнительных опций при покупке автомобиля с 2019 года в среднем увеличился в пять раз, достигнув 200-400 тыс. рублей на машину, пишет "Коммерсантиъ". В премиум-сегменте конечная цена может отличаться от рекомендованной розничной на 1-1,5 млн...
 
01 сентября 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,2781 руб.

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1 сентября. FINMARKET.RU - - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 73,2781 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,63 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
01 сентября 2021 года 18:15
Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-июле составил 2,4 трлн руб.
Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2021 года исполнен с профицитом 2 трлн 420,7 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем по итогам января-июня (1 трлн 193,3 млрд рублей), следует из отчетности на сайте Федерального казначейства.

Рост профицита в июле стал...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 18:05
Нефтяные цены теряют более процента
Цены на нефть перешли к снижению на новостях из России. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что российские нефтяные компании готовы наращивать добычу нефти сверх объемов и темпов, установленных сделкой ОПЕК+. "Компании спокойно восстанавливают добычу в...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1076 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1076 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,9325 руб., максимальный - 73,2875 руб. Было...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 17:39
Рост индекса промактивности в США ISM Manufacturing в августе стал неожиданностью для аналитиков
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 59,9 пункта по сравнению с 59,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Это стало неожиданностью для аналитиков,...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 20 августа по 27 августа на 7169 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1290 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7169 тыс. баррелей - до 425,395 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 1290 тыс. баррелей и составили 227,214 млн баррелей,...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 17:21
За 8 месяцев выработка АЭС России выросла на 5,3%
В январе-августе т.г. атомные электростанции России увеличили выработку электроэнергии на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 142,9 млрд кВт.ч, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом", управляющего всеми АЭС в РФ.

План по выработке электроэнергии для...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 17:13
Эксперты отмечают улучшение перспектив акций развивающихся рынков
Эксперты видят возможность подъема фондовых рынков emerging markets, долгое время уступавших развитым рынкам, пишет газета Financial Times.

Рынки акций развивающихся стран, в том числе, Бразилии, Индии, Турции и ЮАР, демонстрировали гораздо более слабую динамику, чем...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 17:04
Американские фондовые индикаторы начали торги без единой динамики, Dow Jones снижается
Американский рынок акций начал торги в среду без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда.

Значение Dow Jones Industrial Average к 16:52 мск уменьшилось на 0,06% и составило 35338,41 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 17:00
ВТБ разместил 33,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-85 на 16,9 млрд рублей
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-85 на 16 млрд 948,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 16:58
Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3949,1 пункта
Индекс МосБиржи к вечеру обновил исторический максимум, превысив 3949,1 пункта на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры.

К 16:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3949,36 пункта (+0,8%), индекс РТС - до 1704,22 пункта (+1,2%), цены большинства "голубых фишек" на...
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01 сентября 2021 года 16:49
За 7 месяцев грузоперевозки автотранспортом в КНР выросли более чем на четверть
Китай в январе-июле увеличил грузоперевозки автомобильным транспортом на 25,7% относительно того же периода прошлого года - до 21,88 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны.

Самые значительные темпы роста были зафиксированы в провинции Цинхай, расположенной...
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01 сентября 2021 года 16:40
Собянин: Москва - крупнейший донор федерального бюджета среди российских городов
Москва является крупнейшим донором для федерального бюджета среди российских городов, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Я должен сказать, что Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 16:28
Квартальное снижение ВВП Бразилии составило 0,1%
Во 2-м квартале экономика Бразилии неожиданно продемонстрировала слабое снижение из-за перебоев в цепочках поставок и падения показателей сельскохозяйственной отрасли в связи с плохим урожаем кофе.

ВВП страны в апреле-июне уменьшился на 0,1% относительно предыдущих...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 16:25
"Трансфин-М" установил ставку 5-6-го купонов облигаций 001Р-06 на уровне 9,25%
ПАО "Трансфин-М" установило ставки 5-6-го купонов биржевых облигаций серии 001Р-06 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании.

"Трансфин-М" в сентябре 2019 года разместил 10-летние облигации серии 001Р-06 объемом 4,214 млрд рублей. Ставка текущего купона -...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 16:18
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26238 на аукционе – 7,41%, размещены бумаги на 24,72 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 98,1025% от номинала, что соответствует доходности 7,41% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
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01 сентября 2021 года 16:17
Российские НК готовы увеличивать нефтедобычу сверх темпов и объемов, предусмотренных ОПЕК+ - Новак
Российские нефтяные компании готовы наращивать добычу нефти сверх объемов и темпов, установленных сделкой ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Компании спокойно восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. И...    читать дальше
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