Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,6514 руб.

Минимальный курс евро составил 86,58 руб., максимальный - 86,8725 руб. Было заключено 2920 сделок. Объем торгов составил 15748,46 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,755 руб. за евро.

31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6514 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61760,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 62,649 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2862 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,2 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1320 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6682 руб. Минимальный курс евро составил 86,42 руб., максимальный - 86,8825 руб. Было заключено 5436... Минимальный курс евро составил 86,42 руб., максимальный - 86,8825 руб. Было заключено 5436... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3505 руб. Минимальный курс юаня составил 11,338 руб., максимальный - 11,3739 руб. Было заключено 294 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,338 руб., максимальный - 11,3739 руб. Было заключено 294 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ скорректировался вниз во вторник в рамках фиксации прибыли игроками в конце лета на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Последние торги августа на российском рынке акций завершились снижением фондовых индексов. Но целом рынок акций РФ завершил последний летний... читать дальше

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Цены на нефть замедлили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск во вторник составляет $73,15 за... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск во вторник составляет $73,15 за... читать дальше

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В январе-августе 2021 года объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составили 17,133 млн тонн, увеличившись в годовом сравнении на 14,7%, сообщила биржа. Оборот в денежном выражении вырос на 35,2% - до... Оборот в денежном выражении вырос на 35,2% - до... читать дальше

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Белоруссия со среды снижает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает национальный правовой интернет-портал во вторник. Соответствующие изменения содержатся в постановлении... Соответствующие изменения содержатся в постановлении... читать дальше

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"Газпром" смотрит на свои финансовые результаты второго полугодия более оптимистично, чем на результаты первого полугодия, заявил CFO компании Александр Иванников в ходе телеконференции. Он напомнил, что вклад чистой прибыли по итогам первого полугодия 2021 года в... Он напомнил, что вклад чистой прибыли по итогам первого полугодия 2021 года в... читать дальше

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает Минэкономразвития и Минфину провести встречи с бизнесом для обсуждения параметров нового налогового маневра, который с 2022 года придет на смену экспортным пошлинам на металлы. "Приходится... "Приходится... читать дальше

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Издержки российских производителей нефтехимической продукции в случае введения в их адрес трансграничного углеродного налога оцениваются в Минпромторге в 500 млн евро. "По нашим подсчетам, при ставке 53 евро - стоимости тонны СО2 на европейской бирже - объем потерь... "По нашим подсчетам, при ставке 53 евро - стоимости тонны СО2 на европейской бирже - объем потерь... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2706 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,19 руб., максимальный - 73,535 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,19 руб., максимальный - 73,535 руб. Было... читать дальше

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Авиакомпания "Победа" в январе-июне 2021 года увеличила EBITDA в 3,6 раза в годовом сравнении, до 9,877 млрд руб., следует из презентации к телефонной конференции "Аэрофлота" для инвесторов и аналитиков. Выручка компании выросла в 2,2 раза, до 28,277 млрд руб. Чистая... Выручка компании выросла в 2,2 раза, до 28,277 млрд руб. Чистая... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" установило ставки 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-41 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил 10-летние бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,5%... "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил 10-летние бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,5%... читать дальше

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"Газпром" в сентябре рассмотрит вопрос о повышении плана по капзатратам на 2021 год в сторону увеличения, благоприятная конъюнктура позволяет ускорять реализацию проектов, сообщил CFO компании Александр Иванников в ходе телеконференции. Он напомнил, что программа... Он напомнил, что программа... читать дальше

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Добыча газа "Газпромом" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м газа до объема выше 510 млрд кубометров, сообщил CFO "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции.. По его словам, экспорт газа в 2021 году составит 183 млрд куб. м, что на 6 млрд выше, чем в 2020... По его словам, экспорт газа в 2021 году составит 183 млрд куб. м, что на 6 млрд выше, чем в 2020... читать дальше

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