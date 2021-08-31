ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 сентября в размере 73,2781 руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 73,2781 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,63 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61760,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 62,649 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2862 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,2 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1320 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6682 руб. Минимальный курс евро составил 86,42 руб., максимальный - 86,8825 руб. Было заключено 5436... Минимальный курс евро составил 86,42 руб., максимальный - 86,8825 руб. Было заключено 5436... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3505 руб. Минимальный курс юаня составил 11,338 руб., максимальный - 11,3739 руб. Было заключено 294 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,338 руб., максимальный - 11,3739 руб. Было заключено 294 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ скорректировался вниз во вторник в рамках фиксации прибыли игроками в конце лета на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Последние торги августа на российском рынке акций завершились снижением фондовых индексов. Но целом рынок акций РФ завершил последний летний... читать дальше

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Цены на нефть замедлили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск во вторник составляет $73,15 за... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск во вторник составляет $73,15 за... читать дальше

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В январе-августе 2021 года объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составили 17,133 млн тонн, увеличившись в годовом сравнении на 14,7%, сообщила биржа. Оборот в денежном выражении вырос на 35,2% - до... Оборот в денежном выражении вырос на 35,2% - до... читать дальше

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Белоруссия со среды снижает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает национальный правовой интернет-портал во вторник. Соответствующие изменения содержатся в постановлении... Соответствующие изменения содержатся в постановлении... читать дальше

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"Газпром" смотрит на свои финансовые результаты второго полугодия более оптимистично, чем на результаты первого полугодия, заявил CFO компании Александр Иванников в ходе телеконференции. Он напомнил, что вклад чистой прибыли по итогам первого полугодия 2021 года в... Он напомнил, что вклад чистой прибыли по итогам первого полугодия 2021 года в... читать дальше

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает Минэкономразвития и Минфину провести встречи с бизнесом для обсуждения параметров нового налогового маневра, который с 2022 года придет на смену экспортным пошлинам на металлы. "Приходится... "Приходится... читать дальше

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Издержки российских производителей нефтехимической продукции в случае введения в их адрес трансграничного углеродного налога оцениваются в Минпромторге в 500 млн евро. "По нашим подсчетам, при ставке 53 евро - стоимости тонны СО2 на европейской бирже - объем потерь... "По нашим подсчетам, при ставке 53 евро - стоимости тонны СО2 на европейской бирже - объем потерь... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2706 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,19 руб., максимальный - 73,535 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,19 руб., максимальный - 73,535 руб. Было... читать дальше

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Авиакомпания "Победа" в январе-июне 2021 года увеличила EBITDA в 3,6 раза в годовом сравнении, до 9,877 млрд руб., следует из презентации к телефонной конференции "Аэрофлота" для инвесторов и аналитиков. Выручка компании выросла в 2,2 раза, до 28,277 млрд руб. Чистая... Выручка компании выросла в 2,2 раза, до 28,277 млрд руб. Чистая... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" установило ставки 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-41 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил 10-летние бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,5%... "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил 10-летние бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,5%... читать дальше

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"Газпром" в сентябре рассмотрит вопрос о повышении плана по капзатратам на 2021 год в сторону увеличения, благоприятная конъюнктура позволяет ускорять реализацию проектов, сообщил CFO компании Александр Иванников в ходе телеконференции. Он напомнил, что программа... Он напомнил, что программа... читать дальше

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Добыча газа "Газпромом" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м газа до объема выше 510 млрд кубометров, сообщил CFO "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции.. По его словам, экспорт газа в 2021 году составит 183 млрд куб. м, что на 6 млрд выше, чем в 2020... По его словам, экспорт газа в 2021 году составит 183 млрд куб. м, что на 6 млрд выше, чем в 2020... читать дальше

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