Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3104,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 797,97 млрд руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 августа составили по Российской Федерации 3104,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2894,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3251,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3045,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 августа составили 797,97 млрд руб. против 801,11559 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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