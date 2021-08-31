31 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июль 2021
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|II квартал 2021
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Август 2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июль 2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Август 2021
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|II квартал 2021
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июль 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Август 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Август 2021
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Июль 2021
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июнь 2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июнь 2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Август 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Август 2021
Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61760,364 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 62,649 млрд руб., или на...
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31 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2862 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,2 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... читать дальше
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31 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1320 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6682 руб.
Минимальный курс евро составил 86,42 руб., максимальный - 86,8825 руб. Было заключено 5436... читать дальше
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31 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3505 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,338 руб., максимальный - 11,3739 руб. Было заключено 294 сделки.... читать дальше
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31 августа 2021 года 18:59
Рынок акций РФ скорректировался вниз во вторник в рамках фиксации прибыли игроками в конце лета на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Последние торги августа на российском рынке акций завершились снижением фондовых индексов. Но целом рынок акций РФ завершил последний летний... читать дальше
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31 августа 2021 года 18:50
Цены на нефть замедлили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск во вторник составляет $73,15 за... читать дальше
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31 августа 2021 года 18:42
В январе-августе 2021 года объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составили 17,133 млн тонн, увеличившись в годовом сравнении на 14,7%, сообщила биржа.
Оборот в денежном выражении вырос на 35,2% - до... читать дальше
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31 августа 2021 года 18:31
Белоруссия со среды снижает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает национальный правовой интернет-портал во вторник.
Соответствующие изменения содержатся в постановлении... читать дальше
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31 августа 2021 года 18:23
"Газпром" смотрит на свои финансовые результаты второго полугодия более оптимистично, чем на результаты первого полугодия, заявил CFO компании Александр Иванников в ходе телеконференции.
Он напомнил, что вклад чистой прибыли по итогам первого полугодия 2021 года в... читать дальше
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31 августа 2021 года 18:17
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает Минэкономразвития и Минфину провести встречи с бизнесом для обсуждения параметров нового налогового маневра, который с 2022 года придет на смену экспортным пошлинам на металлы.
"Приходится... читать дальше
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31 августа 2021 года 18:08
Издержки российских производителей нефтехимической продукции в случае введения в их адрес трансграничного углеродного налога оцениваются в Минпромторге в 500 млн евро.
"По нашим подсчетам, при ставке 53 евро - стоимости тонны СО2 на европейской бирже - объем потерь... читать дальше
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31 августа 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2706 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,19 руб., максимальный - 73,535 руб. Было... читать дальше
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31 августа 2021 года 17:55
Авиакомпания "Победа" в январе-июне 2021 года увеличила EBITDA в 3,6 раза в годовом сравнении, до 9,877 млрд руб., следует из презентации к телефонной конференции "Аэрофлота" для инвесторов и аналитиков.
Выручка компании выросла в 2,2 раза, до 28,277 млрд руб. Чистая... читать дальше
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31 августа 2021 года 17:47
ПАО "Трансфин-М" установило ставки 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-41 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании.
"Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил 10-летние бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,5%... читать дальше
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31 августа 2021 года 17:47
"Газпром" в сентябре рассмотрит вопрос о повышении плана по капзатратам на 2021 год в сторону увеличения, благоприятная конъюнктура позволяет ускорять реализацию проектов, сообщил CFO компании Александр Иванников в ходе телеконференции.
Он напомнил, что программа... читать дальше
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31 августа 2021 года 17:35
Добыча газа "Газпромом" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м газа до объема выше 510 млрд кубометров, сообщил CFO "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции..
По его словам, экспорт газа в 2021 году составит 183 млрд куб. м, что на 6 млрд выше, чем в 2020... читать дальше
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