КБ "Солидарность" установил ставку 14-17-го купонов серии БО-02 на уровне 8% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск БО-02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 3% годовых, по выпуску 17 сентября... Выпуск БО-02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 3% годовых, по выпуску 17 сентября...

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится на сайте биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61697,715 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 877,001 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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Промсвязьбанк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 003P-06 в размере 7,4% годовых, говорится в сообщении банка. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов. Сбор заявок на бонды проходил с 10:00 МСК 17 августа до 15:00 30... Сбор заявок на бонды проходил с 10:00 МСК 17 августа до 15:00 30... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3827 руб. Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,3962 руб. Было заключено 380 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,3962 руб. Было заключено 380 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8054 руб. Минимальный курс евро составил 86,5925 руб., максимальный - 86,925 руб. Было заключено 4552... Минимальный курс евро составил 86,5925 руб., максимальный - 86,925 руб. Было заключено 4552... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5681 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,4225 руб., максимальный - 73,695 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,4225 руб., максимальный - 73,695 руб. Было... читать дальше

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АО "НГК "Славнефть" с 12:00 до 13:00 МСК 31 августа проведет сбор заявок на облигации серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях эмитента. Техническое размещение запланировано на 14 сентября. Техническое размещение запланировано на 14 сентября. Параметры выпусков пока не сообщаются. Параметры выпусков пока не сообщаются. Организаторами... Организаторами... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО выросла на 98% - до $171,2 млн, сообщила компания. Выручка увеличилась на 1,7% - до $362,6 млн. Выручка увеличилась на 1,7% - до $362,6 млн. Показатель EBITDA увеличился на 0,2% - до $254,8 млн.... Показатель EBITDA увеличился на 0,2% - до $254,8 млн.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в красной зоне, завершил понедельник Европейские рынки акций торговались в плюсе. Европейские рынки акций торговались в плюсе. Фондовые индикаторы Азии завершили день на подъеме благодаря заявлениям главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в... Фондовые индикаторы Азии завершили день на подъеме благодаря заявлениям главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО составила во 2-м квартале 521,235 млрд рублей после 149,168 млрд рублей за апрель-июнь 2020 года, сообщила компания. Опубликованный результат значительно превысил средний прогноз рынка - консенсус-прогноз "Интерфакса" (466 млрд рублей)... Опубликованный результат значительно превысил средний прогноз рынка - консенсус-прогноз "Интерфакса" (466 млрд рублей)... читать дальше

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"Аэрофлот" во 2-м квартале 2021 года сократил чистый убыток по МСФО на 93% относительно того же периода 2020 года, до 2,6 млрд руб., сообщила компания. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвесткомпаний и банков прогнозировали убыток группы в диапазоне от 2,4 до 12,2... Опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвесткомпаний и банков прогнозировали убыток группы в диапазоне от 2,4 до 12,2... читать дальше

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ПАО "Газпром" понизило оценку инвестиций группы на 2021 год до 1,829 трлн рублей с предыдущей оценки 1,832 трлн рублей, которая была обнародована квартал назад - в конце мая, следует из отчета ПАО по международным стандартам. "Общий объем освоения инвестиций согласно... "Общий объем освоения инвестиций согласно... читать дальше

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Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ в понедельник вечером продолжила рост, взяв отметку 49,26 евро за кВт.ч, или $600 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. В пятницу торги закрылись на отметке $586 за... В пятницу торги закрылись на отметке $586 за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5671 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,3675 руб., максимальный - 73,69 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,3675 руб., максимальный - 73,69 руб. Было... читать дальше

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