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30 августа 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3827 руб.
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30 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3827 руб. Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,3962 руб. Было заключено 380 сделок. Объем торгов составил 1132,11 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,365 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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30 августа 2021 года 20:09
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.30 августа 2021 года 19:57
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится на сайте биржи. Выпуску... читать дальше
.30 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 августа выросла на 1,44% и составила 61697,715 млрд руб.
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.30 августа 2021 года 19:21
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.30 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3827 руб. Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,3962 руб. Было заключено 380 сделок.... читать дальше
.30 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8054 руб. Минимальный курс евро составил 86,5925 руб., максимальный - 86,925 руб. Было заключено 4552... читать дальше
.30 августа 2021 года 19:15
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.30 августа 2021 года 19:09
АО "НГК "Славнефть" с 12:00 до 13:00 МСК 31 августа проведет сбор заявок на облигации серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях эмитента. Техническое размещение запланировано на 14 сентября. Параметры выпусков пока не сообщаются. Организаторами... читать дальше
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.30 августа 2021 года 18:57
Российский рынок акций, начавший торги в красной зоне, завершил понедельник Европейские рынки акций торговались в плюсе. Фондовые индикаторы Азии завершили день на подъеме благодаря заявлениям главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в... читать дальше
.30 августа 2021 года 18:45
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО составила во 2-м квартале 521,235 млрд рублей после 149,168 млрд рублей за апрель-июнь 2020 года, сообщила компания. Опубликованный результат значительно превысил средний прогноз рынка - консенсус-прогноз "Интерфакса" (466 млрд рублей)... читать дальше
.30 августа 2021 года 18:38
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.30 августа 2021 года 18:29
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.30 августа 2021 года 18:09
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.30 августа 2021 года 18:00
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