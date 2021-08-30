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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 31 августа в размере 86,8104 руб.
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Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Портфель "плохих" кредитов разбухает от просрочки
Каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен больше чем на три месяца. Это максимум за шесть лет, следует из данных НБКИ, пишут "Известия", озакомившиеся с ними. Так, по итогам июня-июля этого года в просрочке оказалось 25% таких ссуд...
 
Самозанятым станет легче получать кредиты
ЦБ сделает кредитование самозанятых доступнее. Банки смогут использовать справки из приложения "Мой налог" для подтверждения дохода, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с ответом заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина...
 
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30 августа 2021 года 13:24

ЦБ РФ установил курс евро с 31 августа в размере 86,8104 руб.

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30 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 86,8104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,00 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
30 августа 2021 года 20:09
Банк "Солидарность" установил ставку 14-17-го купонов облигаций БО-02 на уровне 8%
КБ "Солидарность" установил ставку 14-17-го купонов серии БО-02 на уровне 8% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Выпуск БО-02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 3% годовых, по выпуску 17 сентября...
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30 августа 2021 года 19:57
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Тами и Ко" серии БО-01
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится на сайте биржи.

Выпуску...    читать дальше
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30 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 августа выросла на 1,44% и составила 61697,715 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61697,715 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 877,001 млрд руб., или на...
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30 августа 2021 года 19:32
Мосбиржа зарегистрировала дебютный выпуск бондов Mail.ru объемом от 10 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится на сайте биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер -...    читать дальше
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30 августа 2021 года 19:21
ПСБ установил ставку 1-го купона бондов 003Р-06 в размере 7,4%
Промсвязьбанк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 003P-06 в размере 7,4% годовых, говорится в сообщении банка.

К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов.

Сбор заявок на бонды проходил с 10:00 МСК 17 августа до 15:00 30...    читать дальше
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30 августа 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3827 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3827 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,3962 руб. Было заключено 380 сделок....    читать дальше
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30 августа 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,8054 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8054 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5925 руб., максимальный - 86,925 руб. Было заключено 4552...    читать дальше
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30 августа 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,5681 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5681 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,4225 руб., максимальный - 73,695 руб. Было...    читать дальше
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30 августа 2021 года 19:09
"Славнефть" 31 августа за час проведет сбор заявок на два выпуска бондов
АО "НГК "Славнефть" с 12:00 до 13:00 МСК 31 августа проведет сбор заявок на облигации серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях эмитента.

Техническое размещение запланировано на 14 сентября.

Параметры выпусков пока не сообщаются.

Организаторами...    читать дальше
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30 августа 2021 года 19:03
Полугодовая чистая прибыль НМТП по МСФО выросла в 2 раза
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО выросла на 98% - до $171,2 млн, сообщила компания.

Выручка увеличилась на 1,7% - до $362,6 млн.

Показатель EBITDA увеличился на 0,2% - до $254,8 млн....    читать дальше
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30 августа 2021 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 1,1%, индекс РТС - на 1,2%
Российский рынок акций, начавший торги в красной зоне, завершил понедельник

Европейские рынки акций торговались в плюсе.

Фондовые индикаторы Азии завершили день на подъеме благодаря заявлениям главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в...    читать дальше
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30 августа 2021 года 18:45
Во 2-м квартале чистая прибыль и EBITDA "Газпрома" по МСФО значительно превысили ожидания
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО составила во 2-м квартале 521,235 млрд рублей после 149,168 млрд рублей за апрель-июнь 2020 года, сообщила компания.

Опубликованный результат значительно превысил средний прогноз рынка - консенсус-прогноз "Интерфакса" (466 млрд рублей)...    читать дальше
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30 августа 2021 года 18:38
Квартальный чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО сократился на 93%
"Аэрофлот" во 2-м квартале 2021 года сократил чистый убыток по МСФО на 93% относительно того же периода 2020 года, до 2,6 млрд руб., сообщила компания.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвесткомпаний и банков прогнозировали убыток группы в диапазоне от 2,4 до 12,2...    читать дальше
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30 августа 2021 года 18:29
"Газпром" понизил оценку инвестиций группы на этот год
ПАО "Газпром" понизило оценку инвестиций группы на 2021 год до 1,829 трлн рублей с предыдущей оценки 1,832 трлн рублей, которая была обнародована квартал назад - в конце мая, следует из отчета ПАО по международным стандартам.

"Общий объем освоения инвестиций согласно...    читать дальше
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30 августа 2021 года 18:09
Цена газа в Европе превысила $600 за тысячу кубов
Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ в понедельник вечером продолжила рост, взяв отметку 49,26 евро за кВт.ч, или $600 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу торги закрылись на отметке $586 за...    читать дальше
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30 августа 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5671 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5671 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,3675 руб., максимальный - 73,69 руб. Было...    читать дальше
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