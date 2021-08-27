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27 августа 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,024 руб.

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27 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,024 руб.

Минимальный курс евро составил 86,71 руб., максимальный - 87,4225 руб. Было заключено 5210 сделок. Объем торгов составил 26457,02 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,755 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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