Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,024 руб.

Минимальный курс евро составил 86,71 руб., максимальный - 87,4225 руб. Было заключено 5210 сделок. Объем торгов составил 26457,02 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,755 руб. за евро.

27 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,024 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60820,714 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,107 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1932 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9365 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5575 руб., максимальный - 74,3625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,5575 руб., максимальный - 74,3625 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4245 руб. Минимальный курс юаня составил 11,379 руб., максимальный - 11,4524 руб. Было заключено 276 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,379 руб., максимальный - 11,4524 руб. Было заключено 276 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,024 руб. Минимальный курс евро составил 86,71 руб., максимальный - 87,4225 руб. Было заключено 5210 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,71 руб., максимальный - 87,4225 руб. Было заключено 5210 сделок.... читать дальше

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ООО "Газпром экспорт" на этой неделе перестало продавать газ на 2022 год на своей Электронной торговой платформе, отмечает агентство Bloomberg. Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что "Газпром экспорт" перестал предлагать на ЭТП газ с поставкой в первом... Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что "Газпром экспорт" перестал предлагать на ЭТП газ с поставкой в первом... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший пятничные торги на позитиве вслед за раллирующей нефтью и зарубежными площадками, завершил их уверенным ростом фондовых индикаторов. В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский... В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский... читать дальше

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В начале сентября Китай продаст 150 тыс. тонн цветных металлов из госрезервов в рамках мер по сдерживанию роста цен на сырье и поддержанию рынка, сообщило Национальное управление по продовольствию и стратегическим резервам. Эта партия станет третей и будет состоять из... Эта партия станет третей и будет состоять из... читать дальше

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В 1-м полугодии 2021 года "Уралкалий" получил чистую прибыль по МСФО 39,9 млрд рублей против убытка 11,5 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка выросла на 17%, до 108,6 млрд рублей. Выручка выросла на 17%, до 108,6 млрд рублей. В долларовом выражении выручка "Уралкалия" увеличилась на... В долларовом выражении выручка "Уралкалия" увеличилась на... читать дальше

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Федеральная резервная система США может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, заявил ее глава Джером Пауэлл. Выступая на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, он повторил, что считает недавний взлет... Выступая на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, он повторил, что считает недавний взлет... читать дальше

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Цены на нефть повышаются на 1,7% в ходе торгов в пятницу, завершая неделю уверенным подъемом. Поддержку котировкам в том числе оказало некоторое ослабление опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на топливо. Поддержку котировкам в том числе оказало некоторое ослабление опасений, связанных с последствиями коронавируса для спроса на топливо. В центре внимания рынка находится... В центре внимания рынка находится... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9697 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,58 руб., максимальный - 74,355 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,58 руб., максимальный - 74,355 руб. Было... читать дальше

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Помощник президента РФ Игорь Левитин назвал важной задачей увеличение на 70% инвестиций в российские регионы до 2030 года. Об этом он заявил по видеосвязи в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", которое состоялось в пятницу в... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Axion Holding" (ГК "Softline") на уровне "ruBBB+", говорится в сообщении агентства. "Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline, которая является глобальным поставщиком IT решений и услуг и... "Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline, которая является глобальным поставщиком IT решений и услуг и... читать дальше

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Аналитическая компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта российской пшеницы в текущем сезоне на 3,2 млн тонн, до 33,9 млн тонн, что отражает корректировку оценки урожая, текущие медленные темпы экспорта и сильную конкуренцию на мировом рынке. Если прогноз реализуется,... Если прогноз реализуется,... читать дальше

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Федеральная резервная система США может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, заявил ее глава Джером Пауэлл. Выступая на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, он повторил, что считает недавний взлет... Выступая на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, он повторил, что считает недавний взлет...

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Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 70,3 пункта по сравнению с 81,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 70,2 пункта.... Предварительно индикатор оценивался в 70,2 пункта.... читать дальше

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