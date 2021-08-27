Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4252 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,409 руб., максимальный - 11,4699 руб. Было заключено 87 сделок. Объем торгов составил 386,73 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,417 руб. за юань.

27 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4252 руб.

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Банки должны учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только с письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, говорится в информационном письме Банка России. Также в письме ЦБ РФ отмечается, что законные представители... Также в письме ЦБ РФ отмечается, что законные представители... читать дальше

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В ЕС считают, что оператору "Северного потока 2" - 100-процентному дочернему обществу "Газпрома" Nord Stream 2 AG, возможно, придется продать газопровод, чтобы привести его в соответствие с нормами газовой директивы ЕС, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,32 пункта (0,164%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3845,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3866,91 (+0,4%) пункта, минимальное - 3845,08 (-0,17%)... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в июле 2021 г. упал на 30% к июлю "доковидного" 2019 г., до 1,9 млн человек, следует из данных Росавиации. По сравнению с июлем 2020 г., когда перевозки были еще более существенно ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос на... По сравнению с июлем 2020 г., когда перевозки были еще более существенно ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос на... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном... Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном... читать дальше

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АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") может стать резидентом Арктической зоны РФ с проектом по созданию экологичного медного производства в Мончегорске (Мурманская область), сообщил губернатор региона Андрей Чибис на встрече, посвященной первой годовщине действия... читать дальше

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Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com намерен обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафе в рамках дела о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен, сообщила пресс-служба компании. "Мы разочарованы решением ФАС. Мы всегда... "Мы разочарованы решением ФАС. Мы всегда... читать дальше

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В апреле-июне этого года чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" по МСФО составила почти 17 млрд руб., сократившись на 4,6% в годовом сравнении, следует из отчетности компании. Выручка компании за второй квартал увеличилась с 56,1 млрд руб. до 60,97 млрд руб., операционные... Выручка компании за второй квартал увеличилась с 56,1 млрд руб. до 60,97 млрд руб., операционные... читать дальше

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Во 2-м квартале 2021 года EBITDA группы "Мечел" выросла на 85% по сравнению с 1-м кварталом, до 33,7 млрд рублей, сообщила компания. Выручка "Мечела" за квартал выросла на 43%, до 108,9 млрд рублей. Выручка "Мечела" за квартал выросла на 43%, до 108,9 млрд рублей. "Рост показателей стал следствием увеличения цен практически... "Рост показателей стал следствием увеличения цен практически... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 августа, составляет 87,0304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 августа, составляет 73,9866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО по итогам 1-го полугодия 2021 г. составила 3,969 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее, сообщила компания. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд руб. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд руб. Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 81,4% и составил... Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 81,4% и составил... читать дальше

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Власти Китая готовят новое регулирование, в соответствии с которым компании, владеющие крупными объемами пользовательских данных, не смогут размещать акции в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Введение таких правил поставит крест... Введение таких правил поставит крест... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,89 пункта (0,023%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3850,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3866,91 (+0,4%) пункта, минимальное - 3849,59 (-0,05%)... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу с 1 сентября повысится до $39,4 за тонну с нынешних $31,7 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень вырастет до $27 c $26,6 за тонну, на кукурузу - до $51,6 с $49,6 за тонну. Пошлина на ячмень вырастет до $27 c $26,6 за тонну, на кукурузу - до $51,6 с $49,6 за тонну. Новые ставки будут действовать по 7... Новые ставки будут действовать по 7... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 20 августа по 27 августа) - 74,6893 руб. за доллар, максимальное значение - 75,7459 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,06 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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