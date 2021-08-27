Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -166,5 млрд руб.

27 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 августа по данным на начало операционного дня выросло до -166,5 млрд руб.

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Банки должны учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только с письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, говорится в информационном письме Банка России. Также в письме ЦБ РФ отмечается, что законные представители... Также в письме ЦБ РФ отмечается, что законные представители... читать дальше

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В ЕС считают, что оператору "Северного потока 2" - 100-процентному дочернему обществу "Газпрома" Nord Stream 2 AG, возможно, придется продать газопровод, чтобы привести его в соответствие с нормами газовой директивы ЕС, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,32 пункта (0,164%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3845,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3866,91 (+0,4%) пункта, минимальное - 3845,08 (-0,17%)... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в июле 2021 г. упал на 30% к июлю "доковидного" 2019 г., до 1,9 млн человек, следует из данных Росавиации. По сравнению с июлем 2020 г., когда перевозки были еще более существенно ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос на... По сравнению с июлем 2020 г., когда перевозки были еще более существенно ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос на... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном... Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном... читать дальше

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АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") может стать резидентом Арктической зоны РФ с проектом по созданию экологичного медного производства в Мончегорске (Мурманская область), сообщил губернатор региона Андрей Чибис на встрече, посвященной первой годовщине действия... читать дальше

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Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com намерен обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафе в рамках дела о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен, сообщила пресс-служба компании. "Мы разочарованы решением ФАС. Мы всегда... "Мы разочарованы решением ФАС. Мы всегда... читать дальше

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В апреле-июне этого года чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" по МСФО составила почти 17 млрд руб., сократившись на 4,6% в годовом сравнении, следует из отчетности компании. Выручка компании за второй квартал увеличилась с 56,1 млрд руб. до 60,97 млрд руб., операционные... Выручка компании за второй квартал увеличилась с 56,1 млрд руб. до 60,97 млрд руб., операционные... читать дальше

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Во 2-м квартале 2021 года EBITDA группы "Мечел" выросла на 85% по сравнению с 1-м кварталом, до 33,7 млрд рублей, сообщила компания. Выручка "Мечела" за квартал выросла на 43%, до 108,9 млрд рублей. Выручка "Мечела" за квартал выросла на 43%, до 108,9 млрд рублей. "Рост показателей стал следствием увеличения цен практически... "Рост показателей стал следствием увеличения цен практически... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 августа, составляет 87,0304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 августа, составляет 73,9866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО по итогам 1-го полугодия 2021 г. составила 3,969 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее, сообщила компания. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд руб. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд руб. Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 81,4% и составил... Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 81,4% и составил... читать дальше

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Власти Китая готовят новое регулирование, в соответствии с которым компании, владеющие крупными объемами пользовательских данных, не смогут размещать акции в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Введение таких правил поставит крест... Введение таких правил поставит крест... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,89 пункта (0,023%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3850,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3866,91 (+0,4%) пункта, минимальное - 3849,59 (-0,05%)... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу с 1 сентября повысится до $39,4 за тонну с нынешних $31,7 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень вырастет до $27 c $26,6 за тонну, на кукурузу - до $51,6 с $49,6 за тонну. Пошлина на ячмень вырастет до $27 c $26,6 за тонну, на кукурузу - до $51,6 с $49,6 за тонну. Новые ставки будут действовать по 7... Новые ставки будут действовать по 7... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 20 августа по 27 августа) - 74,6893 руб. за доллар, максимальное значение - 75,7459 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,06 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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