Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3051,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 789,89 млрд руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 августа составили по Российской Федерации 3051,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2857,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3124,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2961,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 августа составили 789,89 млрд руб. против 796,57989 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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