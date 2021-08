ЦБ РФ установил курс евро с 27 августа в размере 87,0576 руб.

.

В четверг котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались...

Forbes Global Media Holdings Inc. выйдет на открытый рынок через слияние c Magnum Opus Acquisition Ltd., специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).

"Сделка позволит Forbes продолжать пользоваться преимуществами успешной цифровой трансформации... читать дальше