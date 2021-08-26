ЦБ РФ установил курс евро с 27 августа в размере 87,0576 руб.

26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 августа, составляет 87,0576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,62 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1254 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8875 руб., максимальный - 74,48 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,8875 руб., максимальный - 74,48 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4345 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4103 руб., максимальный - 11,4904 руб. Было заключено 653... Минимальный курс юаня составил 11,4103 руб., максимальный - 11,4904 руб. Было заключено 653... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1616 руб. Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,5325 руб. Было заключено 4236 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,5325 руб. Было заключено 4236 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в красной зоне, и завершил четверг снижением. Европейские рынки акций открылись в существенном минусе. Европейские рынки акций открылись в существенном минусе. Фондовые индикаторы Азии снизились, рост продемонстрировал японский Nikkei 225. Фондовые индикаторы Азии снизились, рост продемонстрировал японский Nikkei 225. Фьючерсы на индексы США... Фьючерсы на индексы США... читать дальше

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В четверг котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались... читать дальше

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К 26 августа Россия собрала 87 млн тонн зерна при урожайности 27,8 центнера с гектара. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 31,3 млн га, сообщил Минсельхоз. К 26 августа 2020 года в РФ было намолочено 94,1 млн тонн зерна при урожайности 32,5 ц/га. Таким... К 26 августа 2020 года в РФ было намолочено 94,1 млн тонн зерна при урожайности 32,5 ц/га. Таким... читать дальше

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нк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО "МСБ-Лизинг" серии 01-М объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-03-24004-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-03-24004-R. Ранее сообщалось, что компания утвердила выпуск 5-летних облигаций серии 01-М... Ранее сообщалось, что компания утвердила выпуск 5-летних облигаций серии 01-М... читать дальше

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Восстановление американской экономики достигло "значительного" прогресса, необходимого для начала сворачивания проводимой Федеральной резервной системой (ФРС) США программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити... читать дальше

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Сбербанк разместил 52,89% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-460R на 528,876 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка - 0,01%... По выпуску предусмотрен один купон, ставка - 0,01%... читать дальше

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В России официально появился четвертый маркетплейс: ЦБ РФ включил АО "Финансовый Маркетплейс Сравни.ру" в реестр операторов финансовых платформ, следует из материалов регулятора. "Сравни.ру" позволяет подбирать по определенным критериям страховые, банковские и другие... "Сравни.ру" позволяет подбирать по определенным критериям страховые, банковские и другие... читать дальше

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Forbes Global Media Holdings Inc. выйдет на открытый рынок через слияние c Magnum Opus Acquisition Ltd., специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). "Сделка позволит Forbes продолжать пользоваться преимуществами успешной цифровой трансформации... "Сделка позволит Forbes продолжать пользоваться преимуществами успешной цифровой трансформации... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0973 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,88 руб., максимальный - 74,4675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,88 руб., максимальный - 74,4675 руб. Было... читать дальше

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анк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "Мани Мен" 2-й серии, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00343-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00343-R. Заем сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных... Заем сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных... читать дальше

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший мировой производитель микросхем по контракту, готовится повысить цены на свою продукцию, что, вероятно, приведет к подорожанию потребительской электроники. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на... Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше

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ВЭБ в 1-м полугодии 2021 года получил 30,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 47,6 млрд рублей за тот же период 2020 года, сообщается в отчете госкорпорации. Основными факторами формирования положительного финансового результата стали: получение... Основными факторами формирования положительного финансового результата стали: получение... читать дальше

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Импульс оттоков капитала из акций РФ стабилизируется, но Россия все еще не пользуется популярностью у инвесторов, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", по итогам завершившейся... читать дальше

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