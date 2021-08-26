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26 августа 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4258 руб.

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26 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4258 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,41 руб., максимальный - 11,4549 руб. Было заключено 80 сделок. Объем торгов составил 506,81 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,41 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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