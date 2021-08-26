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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,5814 руб.
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26 августа 2021 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,5814 руб.

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26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 86,5814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,44 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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"Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и качества активов, сильной позицией по...    читать дальше
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26 августа 2021 года 10:37
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ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) планирует по итогам 2021 года увеличить производство автомобилей на 5% относительно предыдущего года, до 230 тыс. штук.

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26 августа 2021 года 10:30
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Днем ранее объем покупки валюты составил 14,3 млрд рублей.

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26 августа 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 26 августа снижается
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По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,61 пункта (0,642%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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26 августа 2021 года 10:14
Polymetal повышает прогноз capex на этот год на 20-30%
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26 августа 2021 года 10:09
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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -206,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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26 августа 2021 года 10:04
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Основные фондовые индексы стран Западной Европы выросли вчера, исключением стал только германский рынок.

Американские фондовые индексы завершили торги ростом,...    читать дальше
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