ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,5814 руб.

26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 86,5814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,44 коп.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1483 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,9908 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, повысился на 24,8 коп. и составил 73,9908 руб.... читать дальше

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6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-81 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9835% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,02%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,02%... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Дальневосточного банка на уровне ruBBB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. "Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и качества активов, сильной позицией по... "Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и качества активов, сильной позицией по... читать дальше

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Сумма SDR (Special Drawing Rights, специальные права заимствований Международного валютного фонда), полученная Россией в рамках их нового распределения 23 августа, будет отражена в долларовом эквиваленте в составе международных резервов РФ 2 сентября, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

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Американский производитель компьютерной электроники Western Digital находится на продвинутой стадии переговоров об объединении с японским производителем чипов памяти Kioxia Holdings Corp., сумма сделки может превысить $20 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") по МСФО выросла на 57% - до 16,1 млрд рублей по сравнению с 10,2 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении... читать дальше

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По итогам 2-го квартала EBITDA "Совкомфлота" по МСФО составила $181,2 млн, что на 16,2% больше чем в 1-м квартале 2021 года, сообщила компания. Это лучше консенсус-прогноза, подготовленного "Интерфаксом" после опроса аналитиков инвесткомпаний и банков: они ожидали... Это лучше консенсус-прогноза, подготовленного "Интерфаксом" после опроса аналитиков инвесткомпаний и банков: они ожидали... читать дальше

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На модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей "КАМАЗа" будет направлено более 1 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение было принято по итогам его... Решение было принято по итогам его... читать дальше

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ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) планирует по итогам 2021 года увеличить производство автомобилей на 5% относительно предыдущего года, до 230 тыс. штук. "В этом году планируем (выпустить) не менее 230 тыс. автомобилей. Стараемся стабильно... "В этом году планируем (выпустить) не менее 230 тыс. автомобилей. Стараемся стабильно... читать дальше

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Выручка ПАО "Мегафон" во втором квартале по МСФО составила 84,13 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA в апреле-июне составил 37,63 млрд рублей, увеличившись на 5,6%. Рентабельность по... Показатель OIBDA в апреле-июне составил 37,63 млрд рублей, увеличившись на 5,6%. Рентабельность по... читать дальше

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ЦБ РФ 24 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,3 млрд рублей. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,3 млрд рублей. В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты... В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,01 пункта (0,669%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3860,63 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,61 пункта (0,642%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,61 пункта (0,642%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Polymetal повышает прогноз capex на 2021 год с $560 млн до $675-725 млн, то есть примерно на 20-30%, следует из сообщения компании. Среди факторов, которые привели к этому, Polymetal отмечает неблагоприятное влияние макроэкономических факторов, рост цен на сырьевые... Среди факторов, которые привели к этому, Polymetal отмечает неблагоприятное влияние макроэкономических факторов, рост цен на сырьевые... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -206,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в миноре на фоне проседающей фондовой Азии и дешевеющей нефти. Основные фондовые индексы стран Западной Европы выросли вчера, исключением стал только германский рынок. Основные фондовые индексы стран Западной Европы выросли вчера, исключением стал только германский рынок. Американские фондовые индексы завершили торги ростом,... Американские фондовые индексы завершили торги ростом,... читать дальше

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