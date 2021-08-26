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26 августа 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,7428 руб.
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26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 73,7428 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,37 коп.
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