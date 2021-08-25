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25 августа 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,6914 руб.
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25 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 776 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6914 руб. Минимальный курс евро составил 86,5075 руб., максимальный - 87,0625 руб. Было заключено 4085 сделок. Объем торгов составил 18444,13 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,0225 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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25 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 августа снизилась на 0,10% и составила 60961,166 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60961,166 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,489 млрд руб., или на...
.25 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 776 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6914 руб. Минимальный курс евро составил 86,5075 руб., максимальный - 87,0625 руб. Было заключено 4085... читать дальше
.25 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 623 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,834 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6625 руб., максимальный - 74,095 руб. Было заключено... читать дальше
.25 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4011 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3814 руб., максимальный - 11,4489 руб. Было заключено 269... читать дальше
.25 августа 2021 года 19:07
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.25 августа 2021 года 19:05
В январе-июне т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 11,8% по сравнению с январем-июнем 2020 года и составил 111,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В июне т.г. по... читать дальше
.25 августа 2021 года 19:04
Рост цены производителей на бензин в РФ в июле 2021 года ускорился до 3,5% после повышения на 3,4% в июне, незначительного повышения в мае (на 0,9%), снижения в апреле (на 0,2%), скачка в марте (на 8,2%), роста в феврале (на 3,0%) и еще более значительного скачка в январе (на... читать дальше
.25 августа 2021 года 19:03
Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 августа 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост составил 0,4%. С начала года бензин подорожал на 6,2%. По данным Росстата, к 23 августа... читать дальше
.25 августа 2021 года 19:02
Предприятия РФ в 1-м полугодии 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 11 трлн 600,7 млрд рублей против прибыли в 4 трлн 385,6 млрд рублей в январе-июне 2020 года, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Таким образом... читать дальше
.25 августа 2021 года 19:01
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в августе 2021 года в добывающих производствах снизился до минус 0,7% с 0% июле, в обрабатывающих производствах опустился до 0% с 0,7% месяцем ранее, говорится в сообщении... читать дальше
.25 августа 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 17 по 23 августа 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (10 по 16 августа) цены снизились на незначительные 0,01%. С начала августа потребительские цены снизились на 0,07%,... читать дальше
.25 августа 2021 года 18:57
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.25 августа 2021 года 18:38
Медленный процесс вакцинации и неравномерная доступность вакцин против COVID-19 в различных странах может привести к масштабным потерям для мировой экономики, свидетельствуют результаты исследования Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделениея британского... читать дальше
.25 августа 2021 года 18:24
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. во втором квартале увеличил чистую прибыль на 84% - до 8,263 млрд юаней ($1,28 млрд) по сравнению с 4,494 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Скорректированная чистая... читать дальше
.25 августа 2021 года 18:11
Цены на нефть растут в ходе торгов в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах сырья в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2980 тыс. баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... читать дальше
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