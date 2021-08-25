Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7754 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,6525 руб., максимальный - 74,05 руб. Была заключена 9171 сделка. Объем торгов составил 45081,55 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,985 руб. за доллар США.

25 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1427 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7754 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60961,166 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,489 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 776 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6914 руб. Минимальный курс евро составил 86,5075 руб., максимальный - 87,0625 руб. Было заключено 4085... Минимальный курс евро составил 86,5075 руб., максимальный - 87,0625 руб. Было заключено 4085... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 623 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,834 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6625 руб., максимальный - 74,095 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,6625 руб., максимальный - 74,095 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4011 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3814 руб., максимальный - 11,4489 руб. Было заключено 269... Минимальный курс юаня составил 11,3814 руб., максимальный - 11,4489 руб. Было заключено 269... читать дальше

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Россия в июле этого года по сравнению с июнем нарастила производство продуктов питания на 7,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). При этом в июне этого года по сравнению с маем РФ снизила производство продуктов питания на 0,7%, в мае снижение... читать дальше

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В январе-июне т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 11,8% по сравнению с январем-июнем 2020 года и составил 111,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В июне т.г. по... В июне т.г. по... читать дальше

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Рост цены производителей на бензин в РФ в июле 2021 года ускорился до 3,5% после повышения на 3,4% в июне, незначительного повышения в мае (на 0,9%), снижения в апреле (на 0,2%), скачка в марте (на 8,2%), роста в феврале (на 3,0%) и еще более значительного скачка в январе (на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 августа 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост составил 0,4%. С начала года бензин подорожал на 6,2%. По данным Росстата, к 23 августа... По данным Росстата, к 23 августа... читать дальше

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Предприятия РФ в 1-м полугодии 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 11 трлн 600,7 млрд рублей против прибыли в 4 трлн 385,6 млрд рублей в январе-июне 2020 года, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Таким образом... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в августе 2021 года в добывающих производствах снизился до минус 0,7% с 0% июле, в обрабатывающих производствах опустился до 0% с 0,7% месяцем ранее, говорится в сообщении... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 17 по 23 августа 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (10 по 16 августа) цены снизились на незначительные 0,01%. С начала августа потребительские цены снизились на 0,07%,... С начала августа потребительские цены снизились на 0,07%,... читать дальше

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Минцифры РФ в 2021 году планирует перевести в электронный формат 101 региональную услугу, сообщила руководитель проектов Минцифры РФ по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид Юлия Никопоренко. "Сейчас мы считаем массовыми, социально значимыми... "Сейчас мы считаем массовыми, социально значимыми... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в среду остался под давлением умеренных продаж. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), не было единого... В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), не было единого... читать дальше

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Медленный процесс вакцинации и неравномерная доступность вакцин против COVID-19 в различных странах может привести к масштабным потерям для мировой экономики, свидетельствуют результаты исследования Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделениея британского... читать дальше

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Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. во втором квартале увеличил чистую прибыль на 84% - до 8,263 млрд юаней ($1,28 млрд) по сравнению с 4,494 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Скорректированная чистая... Скорректированная чистая... читать дальше

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Цены на нефть растут в ходе торгов в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах сырья в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2980 тыс. баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2980 тыс. баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... читать дальше

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