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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 13 августа по 20 августа на 2980 тыс. баррелей, бензина - упали на 2241 тыс. баррелей
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25 августа 2021 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 13 августа по 20 августа на 2980 тыс. баррелей, бензина - упали на 2241 тыс. баррелей
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25 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2980 тыс. баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2241 тыс. баррелей и составили 225,924 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 645 тыс. баррелей, достигнув 138,459 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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