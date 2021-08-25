.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 13 августа по 20 августа на 2980 тыс. баррелей, бензина - упали на 2241 тыс. баррелей
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Безработица в России снижается, но надо помочь найти работу каждому - президент
Президент России Владимир Путин заявил о продолжении тенденции к снижению в стране безработицы, однако подчеркнул, что успехи не должны снижать интенсивности усилий государства по помощи в трудоустройстве - в том числе молодым специалистам и людям с...
 
На ипотеку для покупки энергоэффективного жилья предлагают давать скидки
В России предложили давать скидки на ипотеку для покупки энергоэффективного жилья классом не ниже В ("высокий"), а также ограничить использование льготных программ кредитования на новостройки более низкого класса. С предложениями в Минстрой...
 
НПФ получили квалификационные требования к сотрудникам
Накануне вступления в силу приказа Минтруда об утверждении профстандарта специалиста негосударственного пенсионного фонда (НПФ) совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) направил в пенсионные саморегулируемые организации...
 
25 августа 2021 года 17:31

Запасы нефти в США упали за период с 13 августа по 20 августа на 2980 тыс. баррелей, бензина - упали на 2241 тыс. баррелей

 0  
25 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2980 тыс. баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 2241 тыс. баррелей и составили 225,924 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 645 тыс. баррелей, достигнув 138,459 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 августа снизилась на 0,10% и составила 60961,166 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60961,166 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,489 млрд руб., или на...
.
25 августа 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,6914 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 776 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6914 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5075 руб., максимальный - 87,0625 руб. Было заключено 4085...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,834 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 623 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,834 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,6625 руб., максимальный - 74,095 руб. Было заключено...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4011 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4011 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3814 руб., максимальный - 11,4489 руб. Было заключено 269...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 19:07
Выпуск продуктов питания в июле в РФ вырос на 7,1% к предыдущему месяцу
Россия в июле этого года по сравнению с июнем нарастила производство продуктов питания на 7,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). При этом в июне этого года по сравнению с маем РФ снизила производство продуктов питания на 0,7%, в мае снижение...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 19:05
Экспорт нефти из РФ в январе-июне сократился на 11,8% - Росстат
В январе-июне т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 11,8% по сравнению с январем-июнем 2020 года и составил 111,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС).

В июне т.г. по...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 19:04
Рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 3,5% - Росстат
Рост цены производителей на бензин в РФ в июле 2021 года ускорился до 3,5% после повышения на 3,4% в июне, незначительного повышения в мае (на 0,9%), снижения в апреле (на 0,2%), скачка в марте (на 8,2%), роста в феврале (на 3,0%) и еще более значительного скачка в январе (на...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 19:03
Недельный темп роста цен на бензин снизился до 0,3% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 августа 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост составил 0,4%. С начала года бензин подорожал на 6,2%.

По данным Росстата, к 23 августа...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 19:02
В 1-м полугодии прибыль российских предприятий выросла в 2,6 раза - Росстат
Предприятия РФ в 1-м полугодии 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 11 трлн 600,7 млрд рублей против прибыли в 4 трлн 385,6 млрд рублей в январе-июне 2020 года, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Таким образом...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 19:01
Предпринимательская уверенность в РФ в августе в промышленности снизилась после роста в июле
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в августе 2021 года в добывающих производствах снизился до минус 0,7% с 0% июле, в обрабатывающих производствах опустился до 0% с 0,7% месяцем ранее, говорится в сообщении...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 19:00
Потребительские цены за неделю выросли на 0,1% - Росстат
Потребительские цены в РФ за период с 17 по 23 августа 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (10 по 16 августа) цены снизились на незначительные 0,01%.

С начала августа потребительские цены снизились на 0,07%,...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 18:57
Минцифры переведет 101 региональную услугу в цифровой формат
Минцифры РФ в 2021 году планирует перевести в электронный формат 101 региональную услугу, сообщила руководитель проектов Минцифры РФ по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид Юлия Никопоренко.

"Сейчас мы считаем массовыми, социально значимыми...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 18:53
Индекс МосБиржи незначительно снизился, индекс РТС потерял 0,4%
Рынок акций РФ к вечеру в среду остался под давлением умеренных продаж.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), не было единого...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 18:38
Медленная вакцинация может стоить мировой экономике $2,3 трлн - EIU
Медленный процесс вакцинации и неравномерная доступность вакцин против COVID-19 в различных странах может привести к масштабным потерям для мировой экономики, свидетельствуют результаты исследования Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделениея британского...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 18:24
Квартальная чистая прибыль Xiaomi увеличилась на 84%, выручка - на 64%
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. во втором квартале увеличил чистую прибыль на 84% - до 8,263 млрд юаней ($1,28 млрд) по сравнению с 4,494 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

Скорректированная чистая...    читать дальше
.
25 августа 2021 года 18:11
Нефть продолжает дорожать
Цены на нефть растут в ходе торгов в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах сырья в стране.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2980 тыс. баррелей - до 432,564 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.