ЦБ РФ установил курс евро с 26 августа в размере 86,5814 руб.

25 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 86,5814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,44 коп.

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В четверг, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 1,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 26 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,02 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5766 руб. Минимальный курс евро составил 86,49 руб., максимальный - 86,845 руб. Было заключено 2526 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,49 руб., максимальный - 86,845 руб. Было заключено 2526 сделок.... читать дальше

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Экономические вызовы, связанные с пандемией COVID-19, Москве удалось преодолеть, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Москва и страна переживают сложный период - и с точки зрения экономики. Но, тем не менее, Москва преодолела основные вызовы", - сказал Собянин в... "Москва и страна переживают сложный период - и с точки зрения экономики. Но, тем не менее, Москва преодолела основные вызовы", - сказал Собянин в... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4255,03 (-31,36) руб./грамм; на серебро - 56,32 (-0,17) руб./грамм; на платину - 2370,88 (-42,21) руб./грамм; на палладий - 5770,73 (-25,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,16 пункта (0,338%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3875,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3895,5 (+0,17%) пункта,... читать дальше

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Чистая прибыль Aluminum Corp. of China Ltd (один из крупнейших производителей алюминия в мире) в январе-июне составила 3,08 млрд юаней ($475,9 млн) против 35,7 млн юаней за аналогичный период прошлого года. Показатель вырос в годовом сравнении более чем в 85 раз. Это... Это... читать дальше

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Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам окажет незначительное влияние на достаточность капитала Сбербанка, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя правления банка Кирилл Царёв. ЦБ с 1 октября повышает надбавки к... ЦБ с 1 октября повышает надбавки к... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту в среду после первоначального снижения. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:57 мск составляет $71,17 за баррель, что на $0,12 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:57 мск составляет $71,17 за баррель, что на $0,12 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов... Цена фьючерсов... читать дальше

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Систему оплаты труда школьных педагогов необходимо усовершенствовать, такие планы уже есть и будут реализованы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы... "Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 86,5814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 73,7428 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,37 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 98,3506% от номинала, что соответствует доходности 7,11% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам торгов в среду: рынки материкового Китая, Южной Кореи и Австралии выросли, в то время как индексы Японии и Гонконга отметились спадом. Некоторую... Некоторую... читать дальше

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Общегерманское объединение страховых компаний (GDV) оценивает ущерб от наводнений в Германии, которые произошли в июле, на сумму около 7 млрд евро, сообщает в среду агентство Associated Press (AP). Ранее GDV сообщала о цифрах в диапазоне от 4,5 до 5,5 млрд... Ранее GDV сообщала о цифрах в диапазоне от 4,5 до 5,5 млрд... читать дальше

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