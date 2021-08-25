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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 25 августа составил 73,7428 руб.
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25 августа 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 25 августа составил 73,7428 руб.
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25 августа. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1535 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,7428 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США упал на 2037 пунктов. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
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