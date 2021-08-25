25 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Август 2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 августа
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25 августа 2021 года 15:30
В четверг, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 1,85 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 августа 2021 года 15:30
В четверг, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 августа 2021 года 15:30
В четверг, 26 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,02 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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25 августа 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5766 руб.
Минимальный курс евро составил 86,49 руб., максимальный - 86,845 руб. Было заключено 2526 сделок.... читать дальше
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25 августа 2021 года 15:09
Экономические вызовы, связанные с пандемией COVID-19, Москве удалось преодолеть, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва и страна переживают сложный период - и с точки зрения экономики. Но, тем не менее, Москва преодолела основные вызовы", - сказал Собянин в... читать дальше
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25 августа 2021 года 15:02
ЦБ РФ с 26 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4255,03 (-31,36) руб./грамм; на серебро - 56,32 (-0,17) руб./грамм; на платину - 2370,88 (-42,21) руб./грамм; на палладий - 5770,73 (-25,45) руб./грамм.
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25 августа 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,16 пункта (0,338%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3875,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3895,5 (+0,17%) пункта,... читать дальше
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25 августа 2021 года 14:38
Чистая прибыль Aluminum Corp. of China Ltd (один из крупнейших производителей алюминия в мире) в январе-июне составила 3,08 млрд юаней ($475,9 млн) против 35,7 млн юаней за аналогичный период прошлого года. Показатель вырос в годовом сравнении более чем в 85 раз.
Это... читать дальше
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25 августа 2021 года 14:30
Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам окажет незначительное влияние на достаточность капитала Сбербанка, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя правления банка Кирилл Царёв.
ЦБ с 1 октября повышает надбавки к... читать дальше
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25 августа 2021 года 14:21
Цены на нефть перешли к росту в среду после первоначального снижения.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:57 мск составляет $71,17 за баррель, что на $0,12 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов... читать дальше
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25 августа 2021 года 14:16
Систему оплаты труда школьных педагогов необходимо усовершенствовать, такие планы уже есть и будут реализованы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы... читать дальше
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25 августа 2021 года 14:06
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 86,5814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,44 коп.
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25 августа 2021 года 14:06
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 августа, составляет 73,7428 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,37 коп.
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25 августа 2021 года 14:03
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 98,3506% от номинала, что соответствует доходности 7,11% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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25 августа 2021 года 14:02
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам торгов в среду: рынки материкового Китая, Южной Кореи и Австралии выросли, в то время как индексы Японии и Гонконга отметились спадом.
Некоторую... читать дальше
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25 августа 2021 года 13:53
Общегерманское объединение страховых компаний (GDV) оценивает ущерб от наводнений в Германии, которые произошли в июле, на сумму около 7 млрд евро, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).
Ранее GDV сообщала о цифрах в диапазоне от 4,5 до 5,5 млрд... читать дальше
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