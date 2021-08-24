Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,741 руб.

Минимальный курс евро составил 86,6675 руб., максимальный - 87,03 руб. Было заключено 3143 сделки. Объем торгов составил 26614,83 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,73 руб. за евро.

24 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 646 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,741 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61024,656 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 219,216 млрд руб., или на...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ООО "Литана" на уровне "ruВ" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Как поясняет агентство, ООО "Литана" - российская компания основным направлением деятельности которой... Как поясняет агентство, ООО "Литана" - российская компания основным направлением деятельности которой... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4161 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3942 руб., максимальный - 11,4325 руб. Было заключено 415 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3942 руб., максимальный - 11,4325 руб. Было заключено 415 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7721 руб. Минимальный курс евро составил 86,625 руб., максимальный - 87,25 руб. Было заключено 4799 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,625 руб., максимальный - 87,25 руб. Было заключено 4799 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1932 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9053 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,72 руб., максимальный - 74,16 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,72 руб., максимальный - 74,16 руб. Было заключено... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Реиннольц" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, сообщается на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00614-R-001P, его... Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00614-R-001P, его... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил вторник Европейские фондовые индексы изменялись без единой динамики. Европейские фондовые индексы изменялись без единой динамики. Азиатские рынки акций закрылись в зеленой зоне. Азиатские рынки акций закрылись в зеленой зоне. Фьючерсы на индексы США плюсовали в течение дня. Американские фондовые... Фьючерсы на индексы США плюсовали в течение дня. Американские фондовые... читать дальше

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В июле производство стали в 64-х странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 161,7 млн тонн, сообщила организация. За 7 месяцев выпуск стали повысился на... За 7 месяцев выпуск стали повысился на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда "Единой России" во вторник предложил разработать специальную программу поддержки семей с детьми от рождения до окончания школы. "Понятно, что выплата к новому учебному году (по 10 тыс. рублей на каждого... "Понятно, что выплата к новому учебному году (по 10 тыс. рублей на каждого... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти после сильного подъема днем ранее. Одной из причин этого стал пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, в результате которого суточная добыча нефти в стране сократилась примерно на четверть, сообщает The... Одной из причин этого стал пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, в результате которого суточная добыча нефти в стране сократилась примерно на четверть, сообщает The... читать дальше

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Автоматическое списание банками специальных госвыплат и пособий для граждан в счет погашения долгов недопустимо, новый состав Госдумы сразу после выборов должен принять закон о запрете такой практики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предлагаю закрепить в... "Предлагаю закрепить в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, на нее будет выделено 45 млрд рублей. "Нам нужно не только поддержать те субъекты РФ, которые активно переселяют из авариных домов, но... "Нам нужно не только поддержать те субъекты РФ, которые активно переселяют из авариных домов, но... читать дальше

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В июле продажи новых домов в США увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В июне, согласно пересмотренным данным, было реализовано 701 тыс. домов (снижение на 2,6% за месяц), тогда как... В июне, согласно пересмотренным данным, было реализовано 701 тыс. домов (снижение на 2,6% за месяц), тогда как... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится на сайте биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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Этап восстановления российской экономики практически завершен, необходимо запускать масштабные проекты развития, чтобы не было паузы в росте, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". "Сейчас наша экономика восстанавливается.... "Сейчас наша экономика восстанавливается.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1502 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9181 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,715 руб., максимальный - 74,225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,715 руб., максимальный - 74,225 руб. Было... читать дальше

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