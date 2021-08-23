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23 августа 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,8969 руб.
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23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8969 руб. Минимальный курс евро составил 86,65 руб., максимальный - 87,06 руб. Было заключено 4437 сделок. Объем торгов составил 24309,05 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,99 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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