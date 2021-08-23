Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0683 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,92 руб., максимальный - 74,185 руб. Было заключено 8004 сделки. Объем торгов составил 36889,26 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,12 руб. за доллар США.

23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0683 руб.

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Правительство РФ расширило меры поддержки птицеводов. Согласно постановлению, подписанному премьером Михаилом Мишустиным, а господдержку смогут рассчитывать племенные птицеводческие заводы и фермы, сообщает пресс-служба правительства. Речь идет о возмещении части... Речь идет о возмещении части... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в мажоре на фоне сохраняющегося оптимизма на внешних фондовых площадках и выросшей нефти. Европейские фондовые индикаторы выросли вчера, рынок акций восстановился после того, как прошлая неделя стала для него наихудшей за... Европейские фондовые индикаторы выросли вчера, рынок акций восстановился после того, как прошлая неделя стала для него наихудшей за... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,1/74,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал...

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Национальный банк Казахстана ожидает рост экономики Казахстана в 2021 году на 3,7%, сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев. "Благодаря антикризисным инициативам главы государства экономика Казахстана продолжает восстанавливаться и за 7 месяцев текущего года... "Благодаря антикризисным инициативам главы государства экономика Казахстана продолжает восстанавливаться и за 7 месяцев текущего года... читать дальше

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В Москве за 7 месяцев текущего года оформлено почти 72 тыс. сделок с ипотекой. Это в 1,5 раза выше аналогичных показателей годом ранее, сообщили во вторник в пресс-службе столичного Росреестра. "Общее число зарегистрированных в Москве ипотек на рынке жилья в январе-июле... "Общее число зарегистрированных в Москве ипотек на рынке жилья в январе-июле... читать дальше

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ЦБ РФ 20 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,5 млрд рублей. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,5 млрд рублей. В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты... В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты... читать дальше

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Экономика Германии во втором квартале 2021 года выросла на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Предварительно было объявлено о росте ВВП в минувшем квартале на 1,5%.... Предварительно было объявлено о росте ВВП в минувшем квартале на 1,5%.... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 212 млн 540 тыс. 737, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 441... С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 441... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 августа по данным на начало операционного дня выросло до -69,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 августа составили по Российской Федерации 3689,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3490,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries отметил рост популярности российских платежных систем после введения скидок при оплате через них. Как сообщалось, с 16 августа Wildberries снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости... Как сообщалось, с 16 августа Wildberries снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости... читать дальше

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4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-80 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Доллар США не демонстрирует существенных изменений по отношению к основным валютам в ходе торгов во вторник, при этом долларовый индекс находится вблизи минимального значения примерно за неделю. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно... Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно... читать дальше

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Китай в январе-июле увеличил добычу нефти на 2,4% относительно аналогичного периода годом ранее - до 116,21 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В прошлом месяце производство выросло на 2,5% и достигло 16,87 млн тонн... В прошлом месяце производство выросло на 2,5% и достигло 16,87 млн тонн... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов во вторник вслед за подъемом фондового рынка США. Поддержку азиатским рынкам в том числе оказало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых... Поддержку азиатским рынкам в том числе оказало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых... читать дальше

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Банкам РФ прописали пороговый уровень допустимого времени простоя онлайн-сервисов ЦБ РФ прописал для банков пороговый уровень допустимого времени простоя технологических процессов и критерии операционной надежности, планирует ввести их с 1 октября 2022 года. Проект положения, устанавливающий обязательные требования к операционной надежности банков,... Проект положения, устанавливающий обязательные требования к операционной надежности банков,... читать дальше

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