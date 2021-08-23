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23 августа 2021 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,8056 руб.

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23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8056 руб.

Минимальный курс евро составил 86,6325 руб., максимальный - 86,92 руб. Было заключено 1903 сделки. Объем торгов составил 8453,13 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,84 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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