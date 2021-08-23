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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 августа в размере 74,0666 руб.
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ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале вырос на 10,3%
Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в апреле-июне на уровне 10,1%
 
Путин: соцвыплаты россиян должны быть защищены от любых списаний за долги
Социальные выплаты россиян должны быть защищены от любых списаний за долги, в том числе автоматических при погашении кредитов, а взысканные средства должны быть возвращены, заявил вчера президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями...
 
В РФ могут ввести штрафы за нарушения в сфере климатического регулирования
Минэкономразвития разработало систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов - так называемых регулируемых организаций, которые подпадут под новое климатическое законодательство. Согласно поправкам в КоАП, подготовленным...
 
В СБП появилась возможность вернуть ошибочный платеж
В системе быстрых платежей появился аналог чарджбэка - механизма взаимодействия между банками, позволяющего вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Диспутный механизм в системе быстрых платежей, запущенный в августе 2021 года, дает возможность...
 
23 августа 2021 года 13:14

ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 августа в размере 74,0666 руб.

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23 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 74,0666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,74 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
23 августа 2021 года 14:13
"Маныч-Агро" разместил облигации на 200 млн рублей
ООО "Маныч-Агро" полностью разместило облигации 1-й серии объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых.

Срок обращения облигаций - около 4,5 лет (1638 дней).

Облигации с возможностью...    читать дальше
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23 августа 2021 года 14:10
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг банка "Урал ФД" и отозвало его
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка Урал ФД на уровне ruBBB- с негативным прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга.

"Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, адекватной...    читать дальше
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23 августа 2021 года 14:01
Фондовые рынки АТР завершили торги ростом
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник, трейдеры активно скупали существенно подешевевшие на прошлой неделе акции.

Позитивным фактором для рынка стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения...    читать дальше
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23 августа 2021 года 13:53
В 1-м полугодии "ТГК-14" увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза
ПАО "ТГК-14" в 1-м полугодии 2021 г. получило чистую прибыль по МСФО в размере 422,5 млн рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчетности компании, ее выручка в январе-июне увеличилась на 0,6%, составив 6,74 млрд...    читать дальше
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23 августа 2021 года 13:44
В июле пассажирооборот группы "Аэрофлот" упал на 28% к "доковидному" 2019 г., к июлю 2020 г. вырос на 97%
В июле 2021 года пассажирооборот группы "Аэрофлот" упал на 28% к июлю "доковидного" 2019 года (без учета показателей покинувшей группу "Авроры"), до 11,6 млрд пассажиро-километров, следует из сообщения компании.

В сравнении с июлем 2020 года, когда авиаперевозки были...    читать дальше
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23 августа 2021 года 13:33
Для реализации анонсированных выплат пенсионерам и военным не потребуется повышения налогов - Песков
Для реализации обещанных главой государства выплат по 10 тыс. рублей российским пенсионерам и по 15 тыс. - военным не придется повышать налоги, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа...    читать дальше
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23 августа 2021 года 13:25
Фондовая Европа демонстрирует позитивный настрой после сильного недельного падения
Сегодня европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:25 мск увеличился на 0,3% и составил 470,22 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к 13:05 мск повысислся на 0,44%, французский CAC...    читать дальше
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23 августа 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 23 августа растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,96 пункта (0,938%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3868,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3870,04 (+0,97%) пункта,...    читать дальше
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23 августа 2021 года 13:14
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 августа в размере 74,0666 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 74,0666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,74 коп.

Это автоматическое сообщение.
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23 августа 2021 года 13:14
ЦБ РФ установил курс евро с 24 августа в размере 86,7838 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 86,7838 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,08 коп.

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23 августа 2021 года 13:09
Центробанк смягчил планируемые требования к договорам страхования жизни по трем позициям
Банк России пошел навстречу страховщикам жизни по трем позициям в проектируемых требованиях к договорам страхования жизни, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин по итогам анализа опубликованной регулятором таблицы разногласий...    читать дальше
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23 августа 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,08/74,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,08/74,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
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23 августа 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 85,94/87,72 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,94/87,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал на...
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23 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 23 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,76/74,61 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,76/74,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 33 коп., средний...
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23 августа 2021 года 12:59
Более 500 млрд руб. будет направлено из бюджета на выплаты пенсионерам и военным
Более чем в 500 млрд рублей обойдутся бюджеты анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей и военным по 15 тыс. рублей.

"Первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500...    читать дальше
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23 августа 2021 года 12:51
Утвердждена концепция развития электротранспорта в РФ до 2030 г - Мишустин
Утвержденная правительством РФ концепция развития производства электротранспорта и инфраструктуры для его использования до 2030 года позволит сформировать новую индустрию и создать около 40 тыс. рабочих мест, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство...    читать дальше
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