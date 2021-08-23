Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3772,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 995,15 млрд руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 августа составили по Российской Федерации 3772,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3571 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3591,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3367 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 августа составили 995,15 млрд руб. против 989,5917 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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