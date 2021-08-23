23 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Август 2021
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июль 2021
Это автоматическое сообщение.
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23 августа 2021 года 14:13
ООО "Маныч-Агро" полностью разместило облигации 1-й серии объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых.
Срок обращения облигаций - около 4,5 лет (1638 дней).
Облигации с возможностью... читать дальше
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23 августа 2021 года 14:10
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка Урал ФД на уровне ruBBB- с негативным прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга.
"Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, адекватной... читать дальше
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23 августа 2021 года 14:01
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник, трейдеры активно скупали существенно подешевевшие на прошлой неделе акции.
Позитивным фактором для рынка стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения... читать дальше
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23 августа 2021 года 13:53
ПАО "ТГК-14" в 1-м полугодии 2021 г. получило чистую прибыль по МСФО в размере 422,5 млн рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно отчетности компании, ее выручка в январе-июне увеличилась на 0,6%, составив 6,74 млрд... читать дальше
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23 августа 2021 года 13:44
В июле 2021 года пассажирооборот группы "Аэрофлот" упал на 28% к июлю "доковидного" 2019 года (без учета показателей покинувшей группу "Авроры"), до 11,6 млрд пассажиро-километров, следует из сообщения компании.
В сравнении с июлем 2020 года, когда авиаперевозки были... читать дальше
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23 августа 2021 года 13:33
Для реализации обещанных главой государства выплат по 10 тыс. рублей российским пенсионерам и по 15 тыс. - военным не придется повышать налоги, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа... читать дальше
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23 августа 2021 года 13:25
Сегодня европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:25 мск увеличился на 0,3% и составил 470,22 пункта.
Британский индекс FTSE 100 к 13:05 мск повысислся на 0,44%, французский CAC... читать дальше
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23 августа 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,96 пункта (0,938%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3868,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3870,04 (+0,97%) пункта,... читать дальше
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23 августа 2021 года 13:14
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 74,0666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,74 коп.
Это автоматическое сообщение.
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23 августа 2021 года 13:14
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 86,7838 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,08 коп.
Это автоматическое сообщение.
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23 августа 2021 года 13:09
Банк России пошел навстречу страховщикам жизни по трем позициям в проектируемых требованиях к договорам страхования жизни, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин по итогам анализа опубликованной регулятором таблицы разногласий... читать дальше
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23 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,08/74,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
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23 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,94/87,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал на...
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23 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,76/74,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 33 коп., средний...
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23 августа 2021 года 12:59
Более чем в 500 млрд рублей обойдутся бюджеты анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей и военным по 15 тыс. рублей.
"Первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500... читать дальше
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23 августа 2021 года 12:51
Утвержденная правительством РФ концепция развития производства электротранспорта и инфраструктуры для его использования до 2030 года позволит сформировать новую индустрию и создать около 40 тыс. рабочих мест, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство... читать дальше
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