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20 августа 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,9024 руб.

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20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1989 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9024 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5975 руб., максимальный - 87,08 руб. Была заключена 4671 сделка. Объем торгов составил 24053,8 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,96 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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