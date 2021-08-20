Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

20 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.08 по 29.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60243,383 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 154,611 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2416 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4085 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,1075 руб., максимальный - 74,595 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,1075 руб., максимальный - 74,595 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1989 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9024 руб. Минимальный курс евро составил 86,5975 руб., максимальный - 87,08 руб. Была заключена 4671... Минимальный курс евро составил 86,5975 руб., максимальный - 87,08 руб. Была заключена 4671... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4366 руб. Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4673 руб. Было заключено 460 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4673 руб. Было заключено 460 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил пятницу снижением. Европейские фондовые индексы с утра демонстрировали минорный настрой, но днем скорректировались на повышение. Европейские фондовые индексы с утра демонстрировали минорный настрой, но днем скорректировались на повышение. Азиатские рынки акций закрылись в минусе, гонконгский индекс вошел в... Азиатские рынки акций закрылись в минусе, гонконгский индекс вошел в... читать дальше

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Банк России утвердил в новой редакции базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов брокеров, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами, говорится в сообщении регулятора. Правила... Правила... читать дальше

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Российские компании наняли юридические фирмы Sidley Austin и Law Office of Neil Ellis для участия в расследовании США о соответствии экономики РФ рыночному статусу, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, эти... По словам собеседников агентства, эти... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что за годы работы с канцлером Германии Ангелой Меркель объем сотрудничества и качество Москвы и Берлина существенно вырос. "Отношения у нас строились по-разному. Тем не менее, объем нашего сотрудничества за эти годы,... "Отношения у нас строились по-разному. Тем не менее, объем нашего сотрудничества за эти годы,... читать дальше

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила совместное заявление Германии и США по "Северному потоку 2". "Конечно, обсудили тему "Северного потока 2". Это не двусторонний российско-германский проект, но проект европейского... "Конечно, обсудили тему "Северного потока 2". Это не двусторонний российско-германский проект, но проект европейского... читать дальше

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Банк России в июле увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных. Это порядка 2-3 тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку. По состоянию на 1 августа объем запасов монетарного золота в составе... По состоянию на 1 августа объем запасов монетарного золота в составе... читать дальше

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"Ингосстрах" завершил сделку по приобретению ООО "Страховая компания "Капитал-полис Медицина" (Санкт-Петербург), сообщила компания. СК "Капитал-полис Медицина" была создана в 1995 году и в настоящее время работает на территории Санкт-Петербурга и Красноярского края. В... СК "Капитал-полис Медицина" была создана в 1995 году и в настоящее время работает на территории Санкт-Петербурга и Красноярского края. В... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3719 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,08 руб., максимальный - 74,55 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,08 руб., максимальный - 74,55 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, что переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель прошли конструктивно и по-деловому. "Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной деловой обстановке", - сказал Путин на... "Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной деловой обстановке", - сказал Путин на... читать дальше

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Расходы бюджета Китая в январе-июле увеличились на 3,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 13,79 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны. В частности, затраты на образование выросли на 9%, на здравоохранение - на 3,1%, на... В частности, затраты на образование выросли на 9%, на здравоохранение - на 3,1%, на... читать дальше

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Глобальный дефицит полупроводников приведет к сокращению выпуска автомобилей на 6,3-7,1 млн единиц в этом году, а перебои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19, также скажутся на индустрии в следующем году, сообщает IHS Markit. Только в 3-м квартале 2021... Только в 3-м квартале 2021... читать дальше

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Американский рынок акций, начавший торги противоречиво, чуть позже перешел к росту, однако по итогам всей недели, вероятнее всего, зафиксирует наихудшее снижение с июня, сообщает Trading Economics. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличилось на 0,5% и... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличилось на 0,5% и... читать дальше

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