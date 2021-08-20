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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 21 августа в размере 86,8646 руб.
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20 августа 2021 года 13:09
ЦБ РФ установил курс евро с 21 августа в размере 86,8646 руб.
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20 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 августа, составляет 86,8646 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,96 коп. Это автоматическое сообщение.
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20 августа 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.20 августа 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 96 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 96 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.20 августа 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.20 августа 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.20 августа 2021 года 16:28
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) на приобретение 75% в ООО "Туроператор БГ", основном юрлице туроператора "Библио-Глобус". "Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты... читать дальше
.20 августа 2021 года 16:20
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-77 на 16 млрд 914,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.20 августа 2021 года 16:18
Минфин РФ: министерства и ведомства запросили дополнительное бюджетное финансирование на 3 трлн руб. ежегодно в 2022-2024 гг.
Министерства и ведомства подали заявки о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на сумму 3 трлн рублей ежегодно, говорится в сообщении Минфина РФ по итогам заседания рабочей группы правительственной... читать дальше
.20 августа 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,98 пункта (0,518%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3834 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3871,24 (+0,45%) пункта,... читать дальше
.20 августа 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,64/74,92 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,64/74,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи...
.20 августа 2021 года 15:58
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-июне 2021 года сократило показатель EBITDA по МСФО на 8,3% - до $229,18 млн, говорится в отчетности компании. Выручка корпорации уменьшилась на 18,5% - до $552 млн, при этом чистая прибыль возросла более чем в тысячу раз - с $82... читать дальше
.20 августа 2021 года 15:41
"Московская биржа" во 2-м квартале приобрела дополнительные 12,06% в "Национальной товарной бирже" (НТБ), тем самым увеличив свою долю участия с 65,08% до 77,14%, следует из квартального отчета биржи по МСФО. В частности, сейчас напрямую биржа владеет 55,56% в НТБ, а... читать дальше
.20 августа 2021 года 15:30
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод". Корпоративный рейтинг компании находился на уровне "Ba3", рейтинг вероятности дефолта - "Ba3-PD", сообщается в пресс-релизе агентства. При этом... читать дальше
.20 августа 2021 года 15:30
В понедельник, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 1,85 млрд руб.
В понедельник, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 1,85 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.20 августа 2021 года 15:30
В понедельник, 23 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 62,17 млрд руб.
В понедельник, 23 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 62,17 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.20 августа 2021 года 15:17
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.20 августа 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8447 руб. Минимальный курс евро составил 86,5675 руб., максимальный - 87,03 руб. Было заключено 2014... читать дальше
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