Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4284 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3968 руб., максимальный - 11,44 руб. Было заключено 66 сделок. Объем торгов составил 400,23 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4368 руб. за юань.

20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4284 руб.

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В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 96 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21 по 27 августа ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) на приобретение 75% в ООО "Туроператор БГ", основном юрлице туроператора "Библио-Глобус". "Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты... "Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-77 на 16 млрд 914,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Министерства и ведомства подали заявки о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на сумму 3 трлн рублей ежегодно, говорится в сообщении Минфина РФ по итогам заседания рабочей группы правительственной... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,98 пункта (0,518%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3834 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3871,24 (+0,45%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,64/74,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи...

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-июне 2021 года сократило показатель EBITDA по МСФО на 8,3% - до $229,18 млн, говорится в отчетности компании. Выручка корпорации уменьшилась на 18,5% - до $552 млн, при этом чистая прибыль возросла более чем в тысячу раз - с $82... Выручка корпорации уменьшилась на 18,5% - до $552 млн, при этом чистая прибыль возросла более чем в тысячу раз - с $82... читать дальше

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"Московская биржа" во 2-м квартале приобрела дополнительные 12,06% в "Национальной товарной бирже" (НТБ), тем самым увеличив свою долю участия с 65,08% до 77,14%, следует из квартального отчета биржи по МСФО. В частности, сейчас напрямую биржа владеет 55,56% в НТБ, а... В частности, сейчас напрямую биржа владеет 55,56% в НТБ, а... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод". Корпоративный рейтинг компании находился на уровне "Ba3", рейтинг вероятности дефолта - "Ba3-PD", сообщается в пресс-релизе агентства. При этом... При этом... читать дальше

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В понедельник, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 1,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 23 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 62,17 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Цены на нефть развернулись к снижению в ходе торгов в пятницу, завершают неделю падением более чем на 6%. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на сырьё из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное... Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на сырьё из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Особенное... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8447 руб. Минимальный курс евро составил 86,5675 руб., максимальный - 87,03 руб. Было заключено 2014... Минимальный курс евро составил 86,5675 руб., максимальный - 87,03 руб. Было заключено 2014... читать дальше

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