Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3591,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 989,59 млрд руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 августа составили по Российской Федерации 3591,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3367 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3696,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3506,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 августа составили 989,59 млрд руб. против 1005,46427 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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