20 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Август 2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июль 2021
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июль 2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июнь 2021
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20 августа 2021 года 09:41
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -110,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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20 августа 2021 года 09:40
Оттоки капитала из российских акций через фонды продолжают расти, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и... читать дальше
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20 августа 2021 года 09:31
Доллар США слабо дешевеет к евро и иене на торгах в пятницу.
Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет менее 0,1%, оставаясь у... читать дальше
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20 августа 2021 года 09:30
АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 14-го купона облигаций на 70 млн рублей серии БО-П01 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Выпуск был размещен в августе прошлого года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... читать дальше
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20 августа 2021 года 09:27
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 августа составили по Российской Федерации 3591,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3367 млрд руб.
На... читать дальше
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20 августа 2021 года 09:24
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 210 млн 2 тыс. 222, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 403 тыс. 579... читать дальше
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20 августа 2021 года 09:15
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу. Среди инвесторов растут опасения, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" приведет к ослаблению темпов экономического роста в регионе.
Статданные из Японии, опубликованные в... читать дальше
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20 августа 2021 года 09:11
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-78 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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20 августа 2021 года 09:10
Цены на сталь нормализуются в 2022-2023 гг., но останутся выше исторических средних значений, говорится в обзоре ИБ "Синара".
"Для того, чтобы вернуться к историческим уровням середины цикла в $500-600/тонна (FOB Черное море), цены на сталь должны упасть с текущих... читать дальше
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20 августа 2021 года 09:03
"НОВАТЭК" занял место "Норильского никеля" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard) по итогам августовской ребалансировки, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI.
Как ранее сообщалось, эксперты ожидали такой исход...
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20 августа 2021 года 08:56
Правительство РФ расширило состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе (ЕБС), соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.
В частности, теперь в ЕБС будут размещаться сведения о гражданстве и дате рождения... читать дальше
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20 августа 2021 года 08:48
Потребительские цены в Японии в июле уменьшились на 0,3% (год к году), свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Снижение цен отмечено по итогам десятого месяца подряд, что связано с сокращением объемов потребления в Японии в связи с... читать дальше
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20 августа 2021 года 08:40
Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимумов с мая.
Снижение продолжалось шесть сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2020 года, пишет MarketWatch.
Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения... читать дальше
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20 августа 2021 года 08:35
Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился по итогам третьей сессии подряд, в то время как рост котировок акций технологических компаний способствовал повышению S&P 500 и Nasdaq.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг... читать дальше
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20 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,68 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,5 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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