ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,615 руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 августа, составляет 86,615 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,40 коп.

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -110,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

.

Оттоки капитала из российских акций через фонды продолжают расти, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и... Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и... читать дальше

.

Доллар США слабо дешевеет к евро и иене на торгах в пятницу. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет менее 0,1%, оставаясь у... Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет менее 0,1%, оставаясь у... читать дальше

.

АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 14-го купона облигаций на 70 млн рублей серии БО-П01 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск был размещен в августе прошлого года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... Выпуск был размещен в августе прошлого года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 августа составили по Российской Федерации 3591,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3367 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 210 млн 2 тыс. 222, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 403 тыс. 579... С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 403 тыс. 579... читать дальше

.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу. Среди инвесторов растут опасения, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" приведет к ослаблению темпов экономического роста в регионе. Статданные из Японии, опубликованные в... Статданные из Японии, опубликованные в... читать дальше

.

0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-78 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

Цены на сталь нормализуются в 2022-2023 гг., но останутся выше исторических средних значений, говорится в обзоре ИБ "Синара". "Для того, чтобы вернуться к историческим уровням середины цикла в $500-600/тонна (FOB Черное море), цены на сталь должны упасть с текущих... "Для того, чтобы вернуться к историческим уровням середины цикла в $500-600/тонна (FOB Черное море), цены на сталь должны упасть с текущих... читать дальше

.

"НОВАТЭК" занял место "Норильского никеля" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard) по итогам августовской ребалансировки, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI. Как ранее сообщалось, эксперты ожидали такой исход... Как ранее сообщалось, эксперты ожидали такой исход...

.

Правительство РФ расширило состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе (ЕБС), соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации. В частности, теперь в ЕБС будут размещаться сведения о гражданстве и дате рождения... В частности, теперь в ЕБС будут размещаться сведения о гражданстве и дате рождения... читать дальше

.

Потребительские цены в Японии в июле уменьшились на 0,3% (год к году), свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Снижение цен отмечено по итогам десятого месяца подряд, что связано с сокращением объемов потребления в Японии в связи с... Снижение цен отмечено по итогам десятого месяца подряд, что связано с сокращением объемов потребления в Японии в связи с... читать дальше

.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимумов с мая. Снижение продолжалось шесть сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2020 года, пишет MarketWatch. Снижение продолжалось шесть сессий подряд, что является самым длительным подобным периодом с февраля 2020 года, пишет MarketWatch. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения... Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения... читать дальше

.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился по итогам третьей сессии подряд, в то время как рост котировок акций технологических компаний способствовал повышению S&P 500 и Nasdaq. Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг... Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,68 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.