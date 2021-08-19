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19 августа 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4142 руб.
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19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4142 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3696 руб., максимальный - 11,4382 руб. Было заключено 377 сделок. Объем торгов составил 1897,62 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4181 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60397,993 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1171,044 млрд руб., или на...
.19 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4142 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3696 руб., максимальный - 11,4382 руб. Было заключено 377 сделок.... читать дальше
.19 августа 2021 года 19:15
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.19 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1581 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8775 руб., максимальный - 74,3275 руб. Было... читать дальше
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.19 августа 2021 года 18:56
Корпоративное кредитование в июле ускорилось до 1,5% после 0,4% в июне, говорится в материалах ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Рост портфеля был по широкому кругу крупных компаний из таких отраслей, как телекоммуникации, нефть и газ, пищевая... читать дальше
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Банк Норвегии по итогам августовского заседания принял решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. При этом руководство ЦБ подтвердило намерение начать повышение стоимости кредитования в... читать дальше
.19 августа 2021 года 18:41
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9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-76 на 16 млрд 855,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
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В январе-июле 2021 года российские банки получили 1,428 трлн рублей чистой прибыли Показатель за 7 месяцев текущего года оказался в 1,9 раза выше результата за аналогичный период 2020 года (761 млрд рублей), следует из обзора ЦБ РФ о развитии банковского... читать дальше
.19 августа 2021 года 18:23
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.19 августа 2021 года 18:15
Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз повышения ВВП США в 3-м квартале до 5,5% с ранее ожидавшихся 9%. "Влияние штамма "дельта" на рост экономики и инфляцию оказывается несколько сильнее, чем мы предполагали", - говорится в сообщении банка. Оценка подъема...
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