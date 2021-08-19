Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,7045 руб.

Минимальный курс евро составил 86,27 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 7477 сделок. Объем торгов составил 52738 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,7825 руб. за евро.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7045 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60397,993 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1171,044 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4142 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3696 руб., максимальный - 11,4382 руб. Было заключено 377 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3696 руб., максимальный - 11,4382 руб. Было заключено 377 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7045 руб. Минимальный курс евро составил 86,27 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 7477 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,27 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 7477 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1581 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8775 руб., максимальный - 74,3275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,8775 руб., максимальный - 74,3275 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций завершил торги существенным снижением индексов МосБиржи и РТС - на 1,81-2,36%. Падение индикаторов происходило на фоне снижения мировых площадок, спровоцированного протоколом июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал о вероятном начале сворачивания программы... читать дальше

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Корпоративное кредитование в июле ускорилось до 1,5% после 0,4% в июне, говорится в материалах ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Рост портфеля был по широкому кругу крупных компаний из таких отраслей, как телекоммуникации, нефть и газ, пищевая... Рост портфеля был по широкому кругу крупных компаний из таких отраслей, как телекоммуникации, нефть и газ, пищевая... читать дальше

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Банк Норвегии по итогам августовского заседания принял решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. При этом руководство ЦБ подтвердило намерение начать повышение стоимости кредитования в... При этом руководство ЦБ подтвердило намерение начать повышение стоимости кредитования в... читать дальше

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"Газпром нефть" сохранила план по капвложениям на 2021 год, сообщил на телефонной конференции для инвесторов заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Газпром нефть" Алексей Янкевич. Янкевич подтвердил план капиталовложений 2021 года на уровне "450... Янкевич подтвердил план капиталовложений 2021 года на уровне "450... читать дальше

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9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-76 на 16 млрд 855,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Средства юридических лиц в российских банках в июле 2021 года сократились на 248 млрд рублей, или на 0,7% (в июне снижение на 0,5%), в основном в связи с выплатами налогов компаниями из нефтегазовой отрасли, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского... читать дальше

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В январе-июле 2021 года российские банки получили 1,428 трлн рублей чистой прибыли Показатель за 7 месяцев текущего года оказался в 1,9 раза выше результата за аналогичный период 2020 года (761 млрд рублей), следует из обзора ЦБ РФ о развитии банковского... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в четверг, находятся на минимумах с мая из-за сохраняющихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на сырьё из-за распространения штамма COVID-19 "дельта". Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США после публикации... Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США после публикации... читать дальше

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Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз повышения ВВП США в 3-м квартале до 5,5% с ранее ожидавшихся 9%. "Влияние штамма "дельта" на рост экономики и инфляцию оказывается несколько сильнее, чем мы предполагали", - говорится в сообщении банка. "Влияние штамма "дельта" на рост экономики и инфляцию оказывается несколько сильнее, чем мы предполагали", - говорится в сообщении банка. Оценка подъема... Оценка подъема...

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"Газпром" обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году. "Новый прогноз на 30% выше - 269,6 долл. за 1 тыс. куб. м", - говорится в заявлении компании. "Новый прогноз на 30% выше - 269,6 долл. за 1 тыс. куб. м", - говорится в заявлении компании. Более 80%... Более 80%... читать дальше

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Норвегия в июле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,6% (год к году) - до 2,035 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В июне, по уточненным данным, производство составляло 1,844 млн б/с. Таким... В июне, по уточненным данным, производство составляло 1,844 млн б/с. Таким... читать дальше

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Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в сентябре этого года сократит производство автомобилей на своих заводах в Японии на 40% из-за глобального дефицита полупроводников, сообщается в пресс-релизе компании. Приостановка производства произойдет на большинстве... Приостановка производства произойдет на большинстве... читать дальше

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