Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,617 руб.

Минимальный курс евро составил 86,2625 руб., максимальный - 86,785 руб. Было заключено 2847 сделок. Объем торгов составил 18270,12 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,7575 руб. за евро.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,617 руб.

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Выручка ПАО "МТС" по итогам 2-го квартала 2021 года составила 128,6 млрд рублей, что на 10,6% выше показателя годом ранее, говорится в финансовом отчете группы. Скорректированная OIBDA МТС выросла на 10,2% - до 57,2 млрд рублей. Скорректированная OIBDA МТС выросла на 10,2% - до 57,2 млрд рублей. Оба показателя оказались лучше... Оба показателя оказались лучше... читать дальше

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"Аэрофлот" снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), говорится в сообщении перевозчика. Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 руб. вместо 10200... Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 руб. вместо 10200... читать дальше

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В пятницу, 20 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,68 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 20 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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China Huarong Asset Management Co., крупнейшая в Китае компания, занимающаяся управлением портфелями "плохих" кредитов, предупредила, что получит масштабный убыток, ожидая получить помощь от государственных финансовых институтов, чтобы избежать дефолта. Компания,... Компания,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,617 руб. Минимальный курс евро составил 86,2625 руб., максимальный - 86,785 руб. Было заключено 2847... Минимальный курс евро составил 86,2625 руб., максимальный - 86,785 руб. Было заключено 2847... читать дальше

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В июле 2021 года пассажиропоток московского аэропорта Домодедово составил 2,7 млн человек, сообщается в пресс-релизе компании. За месяц в сегменте российских авиалиний аэропорт обслужил почти 2,2 млн человек - это на 29% выше аналогичного периода 2019 года. За месяц в сегменте российских авиалиний аэропорт обслужил почти 2,2 млн человек - это на 29% выше аналогичного периода 2019 года. На... На...

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ЦБ РФ с 20 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4263,04 (+39,73) руб./грамм; на серебро - 55,64 (-0,27) руб./грамм; на платину - 2314,85 (-61,22) руб./грамм; на палладий - 5669,12 (-261,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Солид-лизинг" установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 180 млн рублей в октябре 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне... Компания разместила 5-летний выпуск объемом 180 млн рублей в октябре 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне... читать дальше

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Ростуризм начал принимать от банков инвестпроекты строительства отелей, претендующих на льготные кредиты, подача заявок продлится до 30 сентября, сообщила в четверг глава ведомства Зарина Догузова. "С сегодняшнего дня Ростуризм начинает принимать от банков... "С сегодняшнего дня Ростуризм начинает принимать от банков... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 76,93 пункта (1,96%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3848,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3883,2 (-1,07%) пункта,... читать дальше

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Россия в первом полугодии этого года экспортировала крабов на $866 млн, следует из материалов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Как сообщил на брифинге президент ВАРПЭ Герман Зверев, в первом полугодии прошлого года экспорт крабов составил $522 млн.... Как сообщил на брифинге президент ВАРПЭ Герман Зверев, в первом полугодии прошлого года экспорт крабов составил $522 млн.... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Трансмашхолдинг" (ТМХ) на уровне "ruAA", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. Как отмечается в материалах агентства, АО "Трансмашхолдинг" является материнской компанией... Как отмечается в материалах агентства, АО "Трансмашхолдинг" является материнской компанией... читать дальше

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Qiwi plc во втором квартале 2021 года сократила общую чистую выручку по МСФО на 11,6% - до 6,049 млрд рублей по сравнению с 6,839 млрд рублей годом ранее, следует из сообщения группы. Qiwi отмечает, что без учета прекращенных операций общая чистая выручка во 2-м... Qiwi отмечает, что без учета прекращенных операций общая чистая выручка во 2-м... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) банка "Национальная факторинговая компания" (НФК) в иностранной и национальной валюте до "BB" с "B+" после приобретения группы НФК Совкомбанком. Рейтинги остаются на... Рейтинги остаются на... читать дальше

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Сегодня в ходе торгов цены на нефть падают более чем на 3%. Котировки находятся на минимумах, в последний раз зафиксированных в мае, пишет Trading Economics. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса... Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса... читать дальше

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