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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 августа
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19 августа 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 августа
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19 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4263,04 (+39,73) руб./грамм; на серебро - 55,64 (-0,27) руб./грамм; на платину - 2314,85 (-61,22) руб./грамм; на палладий - 5669,12 (-261,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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19 августа 2021 года 15:39
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.19 августа 2021 года 15:30
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В пятницу, 20 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,68 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.19 августа 2021 года 15:30
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.19 августа 2021 года 15:23
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,617 руб. Минимальный курс евро составил 86,2625 руб., максимальный - 86,785 руб. Было заключено 2847... читать дальше
.19 августа 2021 года 15:13
В июле 2021 года пассажиропоток московского аэропорта Домодедово составил 2,7 млн человек, сообщается в пресс-релизе компании. За месяц в сегменте российских авиалиний аэропорт обслужил почти 2,2 млн человек - это на 29% выше аналогичного периода 2019 года. На...
.19 августа 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 20 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4263,04 (+39,73) руб./грамм; на серебро - 55,64 (-0,27) руб./грамм; на платину - 2314,85 (-61,22) руб./грамм; на палладий - 5669,12 (-261,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.19 августа 2021 года 15:03
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.19 августа 2021 года 14:56
Ростуризм начал принимать от банков инвестпроекты строительства отелей, претендующих на льготные кредиты, подача заявок продлится до 30 сентября, сообщила в четверг глава ведомства Зарина Догузова. "С сегодняшнего дня Ростуризм начинает принимать от банков... читать дальше
.19 августа 2021 года 14:45
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.19 августа 2021 года 14:44
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Трансмашхолдинг" (ТМХ) на уровне "ruAA", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. Как отмечается в материалах агентства, АО "Трансмашхолдинг" является материнской компанией... читать дальше
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.19 августа 2021 года 14:10
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