Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3696,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1005,46 млрд руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 августа составили по Российской Федерации 3696,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3506,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3470,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3285,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 августа составили 1005,46 млрд руб. против 1174,05953 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.