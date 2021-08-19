19 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июнь 2021
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июнь 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 августа
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Август 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 августа
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июль 2021
Это автоматическое сообщение.
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19 августа 2021 года 15:39
Выручка ПАО "МТС" по итогам 2-го квартала 2021 года составила 128,6 млрд рублей, что на 10,6% выше показателя годом ранее, говорится в финансовом отчете группы.
Скорректированная OIBDA МТС выросла на 10,2% - до 57,2 млрд рублей.
Оба показателя оказались лучше... читать дальше
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19 августа 2021 года 15:31
"Аэрофлот" снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), говорится в сообщении перевозчика.
Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 руб. вместо 10200... читать дальше
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19 августа 2021 года 15:30
В пятницу, 20 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,68 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 августа 2021 года 15:30
В пятницу, 20 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,5 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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19 августа 2021 года 15:23
China Huarong Asset Management Co., крупнейшая в Китае компания, занимающаяся управлением портфелями "плохих" кредитов, предупредила, что получит масштабный убыток, ожидая получить помощь от государственных финансовых институтов, чтобы избежать дефолта.
Компания,... читать дальше
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19 августа 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,617 руб.
Минимальный курс евро составил 86,2625 руб., максимальный - 86,785 руб. Было заключено 2847... читать дальше
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19 августа 2021 года 15:13
В июле 2021 года пассажиропоток московского аэропорта Домодедово составил 2,7 млн человек, сообщается в пресс-релизе компании.
За месяц в сегменте российских авиалиний аэропорт обслужил почти 2,2 млн человек - это на 29% выше аналогичного периода 2019 года.
На...
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19 августа 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 20 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4263,04 (+39,73) руб./грамм; на серебро - 55,64 (-0,27) руб./грамм; на платину - 2314,85 (-61,22) руб./грамм; на палладий - 5669,12 (-261,61) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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19 августа 2021 года 15:03
ООО "Солид-лизинг" установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 5-летний выпуск объемом 180 млн рублей в октябре 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне... читать дальше
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19 августа 2021 года 14:56
Ростуризм начал принимать от банков инвестпроекты строительства отелей, претендующих на льготные кредиты, подача заявок продлится до 30 сентября, сообщила в четверг глава ведомства Зарина Догузова.
"С сегодняшнего дня Ростуризм начинает принимать от банков... читать дальше
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19 августа 2021 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 76,93 пункта (1,96%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3848,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3883,2 (-1,07%) пункта,... читать дальше
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19 августа 2021 года 14:44
Россия в первом полугодии этого года экспортировала крабов на $866 млн, следует из материалов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Как сообщил на брифинге президент ВАРПЭ Герман Зверев, в первом полугодии прошлого года экспорт крабов составил $522 млн.... читать дальше
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19 августа 2021 года 14:35
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Трансмашхолдинг" (ТМХ) на уровне "ruAA", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в пресс-релизе агентства.
Как отмечается в материалах агентства, АО "Трансмашхолдинг" является материнской компанией... читать дальше
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19 августа 2021 года 14:27
Qiwi plc во втором квартале 2021 года сократила общую чистую выручку по МСФО на 11,6% - до 6,049 млрд рублей по сравнению с 6,839 млрд рублей годом ранее, следует из сообщения группы.
Qiwi отмечает, что без учета прекращенных операций общая чистая выручка во 2-м... читать дальше
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19 августа 2021 года 14:18
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) банка "Национальная факторинговая компания" (НФК) в иностранной и национальной валюте до "BB" с "B+" после приобретения группы НФК Совкомбанком.
Рейтинги остаются на... читать дальше
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19 августа 2021 года 14:10
Сегодня в ходе торгов цены на нефть падают более чем на 3%. Котировки находятся на минимумах, в последний раз зафиксированных в мае, пишет Trading Economics.
Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса... читать дальше
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