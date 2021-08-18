Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61569,038 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 18,119 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2405 руб. Минимальный курс евро составил 85,9575 руб., максимальный - 86,41 руб. Было заключено 5917... Минимальный курс евро составил 85,9575 руб., максимальный - 86,41 руб. Было заключено 5917... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3478 руб. Минимальный курс юаня составил 11,314 руб., максимальный - 11,3864 руб. Было заключено 327 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,314 руб., максимальный - 11,3864 руб. Было заключено 327 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6094 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,35 руб., максимальный - 73,85 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,35 руб., максимальный - 73,85 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 10 по 16 августа 2021 года выросли на 0,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост составил 0,3%. С начала года бензин подорожал на 5,9%. По данным Росстата, к 16 августа... По данным Росстата, к 16 августа... читать дальше

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На 1 августа 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила1 млрд 538 млн рублей, увеличившись за июль на 1,8% после снижения в июне на 4,7%, роста на 2,2% в мае, снижения на 10,3% в апреле, на 4,1% в марте, на 3,6% в феврале и роста на 15% в январе, говорится в... читать дальше

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В июле 2021 года по сравнению с июнем т.г. цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 2,6%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 23%. В июне т.г. цены в помесячном выражении выросли... В июне т.г. цены в помесячном выражении выросли... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 10 по 16 августа 2021 г. снизились всего на 0,01%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (3 по 9 августа) цены не изменились. С начала августа потребительские цены снизились на 0,03%, с начала... С начала августа потребительские цены снизились на 0,03%, с начала... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил вторник снижением. Европейские фондовые индексы в начале торгов демонстрировали противоречивый настрой, позже - отрицательную динамику. Европейские фондовые индексы в начале торгов демонстрировали противоречивый настрой, позже - отрицательную динамику. Азиатские рынки акций закрылись ростом, кроме... Азиатские рынки акций закрылись ростом, кроме... читать дальше

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Цена газа в Европе вечером в среду испытала падение примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2". В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL,... В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL,... читать дальше

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Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценных изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок повышаются после публикации данных Минэнерго США. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 мск подорожали на $0,30 (на 0,43%) - до $69,33 за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 мск подорожали на $0,30 (на 0,43%) - до $69,33 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на... Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на... читать дальше

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Три независимые финкомпании сферы консультационных услуг для состоятельных клиентов объединили операции, создав глобальную компанию стоимостью $4,3 млрд. Новая организация - Leo Wealth - объединила нью-йоркского и даллаского инвестиционных консультантов LeoGroup и BFT... Новая организация - Leo Wealth - объединила нью-йоркского и даллаского инвестиционных консультантов LeoGroup и BFT... читать дальше

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В июле рост цен на продовольствие замедлился в большинстве регионов России, основной вклад в сдерживание инфляции внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ. Годовая инфляция в июле находилась в диапазоне от 4,5% в Чукотском... Годовая инфляция в июле находилась в диапазоне от 4,5% в Чукотском... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 958 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5489 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,77 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,77 руб. Было заключено... читать дальше

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По итогам переговоров премьер-министров Казахстана и РФ Аскара Мамина и Михаила Мишустина подписан ряд соглашений, сообщила пресс-служба казахстанского правительства. В частности, подписано межправительственное соглашение об особенностях осуществления хозяйственной... В частности, подписано межправительственное соглашение об особенностях осуществления хозяйственной... читать дальше

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