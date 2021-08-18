.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 6 августа по 13 августа на 3233 тыс. баррелей, бензина - выросли на 696 тыс. баррелей
.
18 августа 2021 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 6 августа по 13 августа на 3233 тыс. баррелей, бензина - выросли на 696 тыс. баррелей
|0
18 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3233 тыс. баррелей - до 435,544 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 696 тыс. баррелей и составили 228,165 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2697 тыс. баррелей, достигнув 137,814 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1450 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 августа 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 августа выросла на 0,03% и составила 61569,038 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61569,038 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 18,119 млрд руб., или на...
.18 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2405 руб. Минимальный курс евро составил 85,9575 руб., максимальный - 86,41 руб. Было заключено 5917... читать дальше
.18 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3478 руб. Минимальный курс юаня составил 11,314 руб., максимальный - 11,3864 руб. Было заключено 327 сделок.... читать дальше
.18 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6094 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,35 руб., максимальный - 73,85 руб. Было заключено... читать дальше
.18 августа 2021 года 19:02
Потребительские цены на бензин в России с 10 по 16 августа 2021 года выросли на 0,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост составил 0,3%. С начала года бензин подорожал на 5,9%. По данным Росстата, к 16 августа... читать дальше
.18 августа 2021 года 19:01
На 1 августа 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила1 млрд 538 млн рублей, увеличившись за июль на 1,8% после снижения в июне на 4,7%, роста на 2,2% в мае, снижения на 10,3% в апреле, на 4,1% в марте, на 3,6% в феврале и роста на 15% в январе, говорится в... читать дальше
.18 августа 2021 года 19:00
В июле 2021 года по сравнению с июнем т.г. цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 2,6%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 23%. В июне т.г. цены в помесячном выражении выросли... читать дальше
.18 августа 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 10 по 16 августа 2021 г. снизились всего на 0,01%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (3 по 9 августа) цены не изменились. С начала августа потребительские цены снизились на 0,03%, с начала... читать дальше
.18 августа 2021 года 18:57
Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил вторник снижением. Европейские фондовые индексы в начале торгов демонстрировали противоречивый настрой, позже - отрицательную динамику. Азиатские рынки акций закрылись ростом, кроме... читать дальше
.18 августа 2021 года 18:47
Цена газа в Европе вечером в среду испытала падение примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2". В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL,... читать дальше
.18 августа 2021 года 18:37
Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценных изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за... читать дальше
.18 августа 2021 года 18:22
Цены на нефть эталонных марок повышаются после публикации данных Минэнерго США. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 мск подорожали на $0,30 (на 0,43%) - до $69,33 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на... читать дальше
.18 августа 2021 года 18:21
Три независимые финкомпании сферы консультационных услуг для состоятельных клиентов объединили операции, создав глобальную компанию стоимостью $4,3 млрд. Новая организация - Leo Wealth - объединила нью-йоркского и даллаского инвестиционных консультантов LeoGroup и BFT... читать дальше
.18 августа 2021 года 18:10
В июле рост цен на продовольствие замедлился в большинстве регионов России, основной вклад в сдерживание инфляции внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ. Годовая инфляция в июле находилась в диапазоне от 4,5% в Чукотском... читать дальше
.18 августа 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 958 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5489 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,77 руб. Было заключено... читать дальше
.18 августа 2021 года 17:46
Россия и Казахстан подписали ряд соглашений в торгово-экономической и транспортно-логистической сфере
По итогам переговоров премьер-министров Казахстана и РФ Аскара Мамина и Михаила Мишустина подписан ряд соглашений, сообщила пресс-служба казахстанского правительства. В частности, подписано межправительственное соглашение об особенностях осуществления хозяйственной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.