Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3470,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1174,06 млрд руб.

18 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 августа составили по Российской Федерации 3470,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3285,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3261,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3076,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 августа составили 1174,06 млрд руб. против 1182,70248 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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