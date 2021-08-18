18 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июль 2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июль 2021
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июнь 2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июль 2021
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июль 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 августа
Это автоматическое сообщение.
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18 августа 2021 года 13:26
Рейтинговые агентства обеспокоены сильным ростом объема корпоративного долга в США после масштабных заимствований в прошлом году из-за пандемии COVID-19, что может в перспективе стать причиной волны дефолтов компаний с рейтингами "спекулятивного" уровня, пишет Financial... читать дальше
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18 августа 2021 года 13:17
Western Union с 16 августа временно приостановила денежные переводы в Афганистан, сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление компании.
"Мы понимаем, что предоставляемые нами услуги позволяют нашим клиентам поддерживать своих близких. Мы продолжим пристально следить за... читать дальше
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18 августа 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,94 пункта (0,582%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3920,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3948,65 (+0,14%) пункта,... читать дальше
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18 августа 2021 года 13:07
В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:05 мск снизился на 0,08% и составил 473,39 пункта.
Британский индекс FTSE 100 к 12:49 мск снизился... читать дальше
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18 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,74/74,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
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18 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,46/87,03 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи упал на...
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18 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,16/73,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 22 коп., средний...
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18 августа 2021 года 12:53
Инвесторы в США делают ставку на то, что компании, накопившие большое количество денежных средств, увеличат расходы на различные нужды - от строительства предприятий до обратного выкупа акций, что позволит стимулировать рост фондового рынка в ближайшие месяцы.
Сразу... читать дальше
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18 августа 2021 года 12:40
Китай в июне 2021 года импортировал максимальный объем трубопроводного природного газа за историю - 4,714 млрд куб. м, или 157 млн куб. м в сутки, свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.
Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2020 года - 4,659 млрд куб.... читать дальше
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18 августа 2021 года 12:31
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу "Московская биржа") на уровне "BBB".
Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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18 августа 2021 года 12:23
В июле 2021 года потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,2% (год к году) против 1,9% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Рост потребительских цен в еврозоне в июле ускорился до максимума с октября 2018 года,... читать дальше
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18 августа 2021 года 12:17
Страны ЕАЭС планируют ежегодно устанавливать рекомендуемый минимальный уровень цен реализации белого сахара, который должен обеспечивать воспроизводство сахарной свеклы. Такой пункт предусмотрен в проекте стратегических направлений развития сахарной отрасли ЕАЭС на 2021-2025... читать дальше
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18 августа 2021 года 12:11
ООО "Балтийский лизинг" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше... читать дальше
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18 августа 2021 года 12:09
По итогам 1-го полугодия выручка датский пивоваренный концерн Carlsberg составила 31,687 млрд датских крон (около $5 млрд по текущему курсу) против 28,83 млрд крон годом ранее, сообщила компания. Консенсус-прогноз, опубликованный на ее сайте, предполагал рост выручки до 30,965... читать дальше
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18 августа 2021 года 12:00
По итогам 1-го полугодия т.г. показатель EBITDA "ЕвроХима" составил рекордные $1,6 млрд, что почти вдвое больше результата соответствующего периода прошлого года, сообщила компания.
Рентабельность EBITDA достигла 38% против 28% годом ранее.
Выручка компании... читать дальше
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18 августа 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3278 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,314 руб., максимальный - 11,3429 руб. Было заключено 78 сделок.... читать дальше
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