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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,4753 руб.
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18 августа 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,4753 руб.
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18 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 73,4753 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,33 коп.
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18 августа 2021 года 13:26
Рейтинговые агентства обеспокоены сильным ростом объема корпоративного долга в США после масштабных заимствований в прошлом году из-за пандемии COVID-19, что может в перспективе стать причиной волны дефолтов компаний с рейтингами "спекулятивного" уровня, пишет Financial... читать дальше
.18 августа 2021 года 13:17
Western Union с 16 августа временно приостановила денежные переводы в Афганистан, сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление компании. "Мы понимаем, что предоставляемые нами услуги позволяют нашим клиентам поддерживать своих близких. Мы продолжим пристально следить за... читать дальше
.18 августа 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,94 пункта (0,582%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3920,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3948,65 (+0,14%) пункта,... читать дальше
.18 августа 2021 года 13:07
В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:05 мск снизился на 0,08% и составил 473,39 пункта. Британский индекс FTSE 100 к 12:49 мск снизился... читать дальше
.18 августа 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,74/74,18 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,74/74,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
.18 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,46/87,03 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи упал на...
.18 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 18 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,16/73,97 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,16/73,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 22 коп., средний...
.18 августа 2021 года 12:53
Инвесторы в США делают ставку на то, что компании, накопившие большое количество денежных средств, увеличат расходы на различные нужды - от строительства предприятий до обратного выкупа акций, что позволит стимулировать рост фондового рынка в ближайшие месяцы. Сразу... читать дальше
.18 августа 2021 года 12:40
Китай в июне 2021 года импортировал максимальный объем трубопроводного природного газа за историю - 4,714 млрд куб. м, или 157 млн куб. м в сутки, свидетельствуют данные таможенной статистики КНР. Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2020 года - 4,659 млрд куб.... читать дальше
.18 августа 2021 года 12:31
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу "Московская биржа") на уровне "BBB". Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.18 августа 2021 года 12:23
В июле 2021 года потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,2% (год к году) против 1,9% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Рост потребительских цен в еврозоне в июле ускорился до максимума с октября 2018 года,... читать дальше
.18 августа 2021 года 12:17
Страны ЕАЭС планируют ежегодно устанавливать рекомендуемый минимальный уровень цен реализации белого сахара, который должен обеспечивать воспроизводство сахарной свеклы. Такой пункт предусмотрен в проекте стратегических направлений развития сахарной отрасли ЕАЭС на 2021-2025... читать дальше
.18 августа 2021 года 12:11
"Балтийский лизинг" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне не выше 8,75%
ООО "Балтийский лизинг" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше... читать дальше
.18 августа 2021 года 12:09
По итогам 1-го полугодия выручка датский пивоваренный концерн Carlsberg составила 31,687 млрд датских крон (около $5 млрд по текущему курсу) против 28,83 млрд крон годом ранее, сообщила компания. Консенсус-прогноз, опубликованный на ее сайте, предполагал рост выручки до 30,965... читать дальше
.18 августа 2021 года 12:00
По итогам 1-го полугодия т.г. показатель EBITDA "ЕвроХима" составил рекордные $1,6 млрд, что почти вдвое больше результата соответствующего периода прошлого года, сообщила компания. Рентабельность EBITDA достигла 38% против 28% годом ранее. Выручка компании... читать дальше
.18 августа 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3278 руб. Минимальный курс юаня составил 11,314 руб., максимальный - 11,3429 руб. Было заключено 78 сделок.... читать дальше
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