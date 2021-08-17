Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,4766 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,575 руб. Было заключено 31969 сделок. Объем торгов составил 168921,57 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,5 руб. за доллар США.

17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 905 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4766 руб.

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"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 34-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 7,46% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет.... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3257 руб. Минимальный курс юаня составил 11,315 руб., максимальный - 11,342 руб. Было заключено 254 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,315 руб., максимальный - 11,342 руб. Было заключено 254 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 905 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4766 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,575 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,575 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3617 руб. Минимальный курс евро составил 86,06 руб., максимальный - 86,61 руб. Была заключена 7161 сделка.... Минимальный курс евро составил 86,06 руб., максимальный - 86,61 руб. Была заключена 7161 сделка.... читать дальше

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Российский рынок акций завершил вторник ростом индексов. Внешний фон был умеренно негативный. Нефть прекратила снижение в ожидании новых фундаментальных сигналов, которыми могут стать цифры по еженедельным запасам. Во вторник вечером рынки (перед выступлением главы ФРС)... читать дальше

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Запасы пшеницы на начало текущего сельхозгода (на 1 июля 2021 года) в РФ были самыми высокими с 2018 года. Причем в центре они были рекордными, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Речь идет о запасах в сельхозпредприятиях, на элеваторах и... Речь идет о запасах в сельхозпредприятиях, на элеваторах и... читать дальше

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Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в августе упал до минимума за последний год. Индикатор опустился до 75 пунктов по сравнению с 80 пунктов месяцем... Индикатор опустился до 75 пунктов по сравнению с 80 пунктов месяцем... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Костромской области на уровне "BBB(RU)", изменив прогноз на "позитивный" со "стабильного". Согласно пресс-релизу АКРА, кредитный рейтинг региона обусловлен умеренным уровнем долговой... Согласно пресс-релизу АКРА, кредитный рейтинг региона обусловлен умеренным уровнем долговой... читать дальше

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Инвесторы стали с большей осторожностью относиться к перспективам восстановления экономики Европы, несмотря на активную вакцинацию и помощь со стороны властей, свидетельствуют результаты опроса портфельных управляющих, проведенного Bank of America. В августе только 44%... В августе только 44%... читать дальше

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Президент поручил кабмину вместе с правительствами Амурской области и Хабаровского края рассмотреть вопрос о строительстве новых ГЭС после совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах и ходе ликвидации их последствий, сообщается на сайте Кремля. Речь идет о... Речь идет о... читать дальше

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ОО "Автоэкспресс" (Новосибирск) завершил размещение 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П06, реализовав 100% выпуска на 190 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей "Экспобанк" и его... Размещение прошло по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей "Экспобанк" и его... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту во вторник после первоначального снижения в ходе волатильных торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 мск составляет $69,91 за баррель, что на $0,40 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 мск составляет $69,91 за баррель, что на $0,40 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4531 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,55 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,55 руб. Было заключено... читать дальше

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Visa обеспокоена решением компании Wildberries начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России, говорится в сообщении компании. "Компания Visa обеспокоена решением Wildberries начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России. Мы... "Компания Visa обеспокоена решением Wildberries начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России. Мы... читать дальше

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ООО "Газпром газомоторное топливо" по итогам 2021 года прогнозирует рост продаж газомоторного топлива в России на 10-15%, сообщил генеральный директор компании Тимур Соин журналистам во вторник. "В прошлом году реализовано 1,1 млрд кубометров газа всего по России. В... "В прошлом году реализовано 1,1 млрд кубометров газа всего по России. В... читать дальше

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Шесть российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам из регионов РФ в курортные города Египта, следует из приказа Росавиации по итогам очередного заседания межведомственной комиссии при Минтрансе. Совершать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх... Совершать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх... читать дальше

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