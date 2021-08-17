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17 августа 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,3617 руб.

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17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3617 руб.

Минимальный курс евро составил 86,06 руб., максимальный - 86,61 руб. Была заключена 7161 сделка. Объем торгов составил 32728,14 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,08 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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